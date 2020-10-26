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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تقوم عارضة أزياء مسلمة، من الحجم الزائد، بكسر الحواجز في قطاع الأزياء، بعد اختيارها من قبل شركة الأزياء "PrettyLittleThing" لعرض خطها الجديد من الملابس المحتشمة.

وتعد بيلي مارسال، وتبلغ من العمر 21 عاماً، مؤثرة اجتماعية ومقيمة في لندن، حيث تنشر صوراً لها بانتظام، وهي ترتدي أزياء عصرية ومحتشمة عبر موقع "إنستغرام".

وأكدت الشركة، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، أن هذه المرة الأولى التي تقدم فيها شركة "PrettyLittleThing" عارضة أزياء تضع غطاء على رأسها.

وقالت مارسال لـCNN: "لم أدرك حجم الصفقة حتى بدأت في تلقي ردود ورسائل من أشخاص كانوا يشعرون بحماس كبير لها، ثم أدركت، يا إلهي، هذا أمر مذهل".

وأضافت أنه "شعور مجنون، نعم، أنا أتمتع ببشرة داكنة، وحجم زائد، ومسلمة، لكن لم أفكر أبداً أنني سأجعل الناس يشعرون هكذا".

وتعد مارسال جديدة في العالم الاحترافي لعرض الأزياء، لكنها متحمسة لتمثيل الشابات المسلمات، ومساعدتهن في العثور على ملابس عصرية، تحافظ على قيمهن الدينية.

Credit: PrettyLittleThing

وأعلنت مارسال عن عملها مع شركة الأزياء "PrettyLittleThing"، في تغريدة يوم الإثنين، حصدت منذ ذلك الحين أكثر من 500 ألف إعجاب و60 ألف إعادة تغريد.

وقالت: "إذاً.. هذه أنا.. أول محجبة في شركة 'PrettyLittleThing'! لا يزال الأمر مفاجئاً بالنسبة لي".

وتبيع شركة "PrettyLittleThing"، والتي تعاونت مع مشاهير مثل كايلي جينر وهيلي بالدوين، أزياءها بأسعار معقولة، وهي مستوحاة من الملابس العصرية والتي تقدم على منصة العرض.

وتهدف "PrettyLittleThing" إلى زرع الثقة لدى العملاء من خلال تقديم رسالة عن المساواة وإيجابية الجسم، بحسب موقع شركة الأزياء عبر الإنترنت.

وقالت "PrettyLittleThing" في بيان صحفي: "بعد إطلاقنا الناجح في الشرق الأوسط، يسعدنا إطلاق مجموعة الملابس المحتشمة على الموقع".

وفي السنوات الأخيرة، ظهرت عارضات الأزياء اللواتي يضعن غطاء على الرأس في أسبوع الموضة بنيويورك ومجلة "Sports Illustrated". لكن الأمر لا يزال غير شائعاً في هذا القطاع.

وتقول مارسال إنها سعيدة برؤية التغيير في القطاع ليشمل المزيد من النساء المسلمات، وتتطلع إلى اليوم الذي لم يعد فيه مفاجئاً رؤية عارضة أزياء تضع غطاء الرأس.

وأضافت: "أعتقد أن ما سيحدث هو أن هذا سيكون طبيعياً في يوم من الأيام، ولن يكون مفاجئاً بعد الآن، لأن المنافسين يلاحظون ما تفعله علامات تجارية مثل 'PrettyLittleThing' وسيصبح ذلك قاعدة أساسية".