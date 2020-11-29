تعرف إلى الخزنة التي يحتفظ بها أثرياء دبي بممتلكاتهم الثمينة

في دبي.. ألق نظرة على أكبر لوحة في العالم على القماش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من ناطحات السحاب الشاهقة، والفنادق الفاحرة، تقدم دبي خدمة هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات صُممت لتلبية طلبات العملاء، عندما يتعلق الأمر بمجوهراتهم وممتلكاتهم الثمينة، أي "Vault 818".

ونشأ المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"Vault 818"، فيكرام جيثواني، وهو محاط بصناعة المجوهرات، إذ أنه صائغ من الجيل الثالث.

وعمل جده ووالدته في هذا المجال، وبعد أن أصبح خريجاً معتمداً في علم الأحجار الكريمة، وعمله في تجارة الألماس لـ6 أعوام في الولايات المتحدة، عمل جيثواني مع زوجته ناتاشا على تأسيس علامة "Vik Jethwani Fine Jewellery" التجارية الخاصة بهما، وجلب المجوهرات الراقية والمعاصرة إلى المنطقة، ثم أطلق جيثواني مؤخراً "818 Vault"، وهي عبارة عن منشأة فاخرة ومحصنة للتخزين والإيداع من أجل الممتلكات الثمينة.

وعن طريق منشأة "818 Vault"، والتي أُطلقت في يناير/كانون الثاني من عام 2020، أراد جيثواني تقديم خدمة فاخرة هي الأولى من نوعها، ويتمكن العملاء من خلالها العثور على مرفق آمن لتخزين الأغراض الثمينة.

أطلق المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"Vault 818"، فيكرام جيثواني، هذه المنشأة في يناير/كانون الثاني من عام 2020. Credit: 818 Vault

وبفضل تواجد عائلته في المنطقة منذ أكثر من 40 عاماً، لاحظ جيثواني وجود فجوة، إذ قال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "لاحظنا وجود فجوة هائلة في السوق لخزائن حفظ الودائع المستقلة والفاخرة في دبي".

صُممت "818 Vault" لتخزين وإيداع المجوهرات وغيرها من الممتلكات الثمينة. Credit: 818 Vault

وشرح جيثواني قائلاً: "لدينا قائمة كبيرة وقوية من العملاء من أصحاب الثروات الكبيرة الذين كانوا جزءاً من رحلتنا في مجال صناعة المجوهرات. ولاحظنا أن عدداً من البنوك التي كان عملاؤنا يخزنون فيها مجوهراتهم كانت محدودة بالخدمات التي قدموها".

وتُقدم "818 Vault" إعدادات مخصصة لكبار الشخصيات تمكنهم من القدوم وحجز الخزينة لنفسهم، وترتيب مجوهراتهم في غرفة مشاهدة فاخرة ومريحة، تتضمن طاولة مجوهرات، ومرايا، إلى جانب مقاعد فخمة.

تتضمن المنشأة غرفة مشاهدة فاخرة وطاولة مجوهرات. Credit: 818 Vault

ومن ناحية الأمان، تتميز كل خزنة ودائع بآلية مزدوجة آمنة للتحكم بالقفل، وهي مجهزة بآلية قفل مزدوجة التحكم، ومزودة بقفلين من عشرة أذرع يمكن الوصول إليهما من خلال مفتاحين فريدين.

ويضمن ذلك عدم وجود مفتاحين متطابقين على الإطلاق، وفقاً لما ذكره جيثواني.

وإلى جانب ذلك، تقع المنشأة في برج الماس في أبراج بحيرات جميرا، والذي يُعد بمثابة مقر لكثير من تجار المجوهرات في دولة الإمارات، وفقاً لما كتبه الموقع الرسمي لمركز دبي للسلع المتعددة "DMCC".

تُعد "Vault 818" الخزنة الفاخرة الأولى من نوعها في الإمارات. Credit: 818 Vault

وبعد التخطيط لهذه الخدمة لأكثر من عامين، لم يرغب جيثواني أن تكون المنشأة في أي برج آخر، وشرح قائلاً: "الموقع ليس مكاناً ملائماً لعملائنا فحسب، بل إنه أحد أكثر الأبراج أماناً في الشرق الأوسط".

شهية كبيرة للمجوهرات في المنطقة

بائعون في متجر للمجوهرات في سوق الذهب بدبي بالإمارات العربية المتحدة في مايو/أيار من عام 2020. Credit: KARIM SAHIB / Contributor

ويُعد مستوى الإقبال على المجوهرات في الشرق الأوسط من بين أعلى المستويات مقارنة بأي مكان آخر في العالم، بحسب ما ذكره جيثواني، إذ قال: "المجوهرات جزء من حياة الجميع هنا.. وتُعتبر مهمة بشكل خاص في هذا الجزء من العالم.. وهناك تقدير كبير للمجوهرات الراقية بشكل خاص في المنطقة".

عارضات يرتدين مجوهرات معروضة في دار مزادات "كريستيز" في دبي في عام 2010. Credit: KARIM SAHIB / Staff

وأكد جيثواني أيضاً أن سوق المجوهرات كانت تنمو بوتيرة قوية للغاية، مضيفاً أنه مع تقديم دولة الإمارات بيئة آمنة لسكانها: "نحن نمتلك رفاهية إضافية تتمثل في قدرتنا على ارتداء المجوهرات طوال الوقت بأقل قدر من المخاطر".

وتسمح الخزنة بإيداع مجموعة من الممتلكات الشخصية الثمينة مثل المجوهرات، والساعات، والوثائق، والأعمال الفنية، والموروثات العائلية، وغيرها من الممتلكات.

ويخطط جيثواني للتوسع في المستقبل، إذ أوضح: "لدينا اهتمام بالتوسع في الكويت، والمملكة العربية السعودية. ونحن نتطلع إلى افتتاح موقعين آخرين في دبي، وآخر في أبوظبي".