نشر السبت ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2020

استعادة لوحة لبانكسي في إيطاليا سرقت من مسرح باتاكلان في باريس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سيحظى أحد المزايدين المحظوظين بفرصة الاقتراب من لوحة "الموناليزا" بفضل مزاد جديد من متحف اللوفر في باريس.

ويُعد هذا الأمر واحداً من التجارب التي تحدث مرة واحدة في العمر، وهو معروض كجزء من مزاد بدأ الثلاثاء.

واحدة من رسمات الفنان هيلويس بيكير التي صاحبت إعلان المزاد. تصوير: Héloïse Becker

وسيتمكن الفائز من حضور الفحص السنوي للوحة "الموناليزا" للفنان ليوناردو دافنشي، والتي سيُخرج خلاله المتحف واحدة من أشهر اللوحات في العالم من صندوق العرض الخاص بها من أجل فحصها، وفقا لبيان صحفي صادر عن دار مزادات "كريستيز".

وتشمل التجارب الأخرى، والتي ستكشف عنها دار "كريستيز" وفندق "Drouot"، جولة خاصة في المتحف مع رئيس ومدير متحف اللوفر، جان لوك مارتينيز، وجولة ليلية على ضوء شعلة في المتحف، وحفل موسيقي خاص في قاعة "كارياتيدس".

سيستخدم المتحف عائدات المزاد لبناء مساحة تعليمية جديدة. تصوير: Héloïse Becker

وتعاونت علامات تجارية مثل "كارتييه" و"ديور" مع المتحف لتقديم تجارب منسقة كجزء من المزاد.

وتبرعت علامة المجوهرات "كارتييه" بأحد أساور "Panthère de Cartier" للمزاد ، وهي ستُقدم إلى المُزايد الفائز خلال زيارة خاصة للمعرض.

وسيُصطحب الفائز لمشاهدة مجوهرات التاج الفرنسي، بالإضافة إلى زيارة ورش المجوهرات السرية لـ"كارتييه" في باريس.

وإلى جانب ذلك، ستُباع أيضاً الأعمال الفنية المتبرع بها من فنانين مثل جوهان كريتين، وكانديدا هوفر، وإيفا جوسبين في المزاد.

وقال المنظمون في بيان صحفي إن متحف اللوفر سيستخدم عائدات المزاد لجعل المتحف "متاحاً للجميع".

قال مارتينيز: "إن فترة الجائحة هذه، والتي تصيب الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع أولاً، تجعل هذا المشروع أكثر أهمية".

وسينتهي المزاد في 15 ديسمبر/كانون الأول.

وسيكون لدى الفائزين عامين لاستخدام تجاربهم. ويُعتبر متحف اللوفر أكبر وأشهر متحف فني في العالم، وهو يستقطب حوالي 10 ملايين زائر سنوياً. ومثل العديد من المرافق، اضطر متحف اللوفر إلى إغلاق أبوابه أمام الجمهور لعدة أشهر هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".