نشر الثلاثاء ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم اكتشاف صورة تتبع دورة الشمس على مدى أكثر من 8 سنوات داخل علبة عصير، ويُعتقد أنها أطول صورة تعريض التقطت على الإطلاق.

تُظهر الصورة 2953 مساراً مقوساً للشمس أثناء شروقها وغروبها، خلال حوالي عقد من الفصول المتغيرة.

كانت المصورة ريجينا فالكنبرج طالبة فنون جميلة في جامعة "هيرتفوردشاير" في جنوب إنجلترا، عندما قررت إنشاء سلسلة من الكاميرات ذات الثقب عن طريق تبطين علب المشروبات بورق التصوير الفوتوغرافي.

أخبرت فالكنبورغ شبكة CNN أنها خاضت هذه التجربة بعد أن لاحظت كيف أصبح المجتمع مدفوعاً بالعالم الرقمي.

وقالت: "أردت أن أرى ما إذا كانت لا تزال هناك قيمة في الأسلوب التناظري القديم"، موضحة أن أسلوب التصوير الفوتوغرافي سمح لها بتجربة التعريضات الطويلة والصور المصغرة.

وفي عام 2012، بعد سلسلة من التجارب الناجحة في التصوير الفوتوغرافي بالتعريض الطويل، وضعت فالكنبورغ كاميرات العلب ذات الثقب على تلسكوب في مرصد "بايفوردبيري" بالجامعة.

بقيت الكاميرات على التلسكوب منسية، إلى أن أزالها المسؤول الفني الرئيسي للمرصد، ديفيد كامبل ، في سبتمبر/ أيلول من هذا العام.

وتوقعت فالكنبرج أن تكون جميع الكاميرات ذات الثقب معطلة، وكانت ترغب برميها بعيداً.

قالت فالكنبورج لشبكة CNN: "لحسن الحظ، ألقى ديفيد نظرة على الصور قبل أن يرميها في سلة المهملات".

وغالباً ما يستخدم التصوير الفوتوغرافي بالتعريض الطويل لإظهار مرور الوقت في مشهد معين، ويمكن تحقيقه في كل من الكاميرات الحديثة أو القديمة من خلال ترك الغالق مفتوحاً لفترة طويلة.

ويُعتقد أن الرقم القياسي لأطول صورة تعريض هي للفنان الألماني مايكل ويسلي، مع صورة تتبع أربع سنوات وثمانية أشهر، وفقاً لجامعة هيرتفوردشاير.