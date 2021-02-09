"نيسان" تقدم مفهوماً جديداً لمكتب عمل عن بعد من داخل سيارة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمكنكم أن تنسوا فكرة العمل من المنزل، إذ تمكنكم مركبة التخييم هذه من "العمل من أي مكان".

واستُوحيت هذه المركبة من الواقع الجديد الناتج عن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويتميز مفهوم هذه السيارة من شركة "نيسان" بمكتب قابل للطي للأشخاص الذين يعملون عن بعد، والرحالة الرقميين.

ويُدعى هذا المفهوم باسم "Office Pod Concept"، وتأتي مساحة العمل المتحركة مع كرسي "Cosm" معدّل من قبل شركة "هيرمان ميلر" الأمريكية لصناعة الأثاث، ومساحة مكتبية تتسع لشاشة كمبيوتر كبيرة.

تمكنك هذه السيارة من "نيسان" من العمل من أي مكان. Credit: Nissan

ويمكن للأشخاص الذين يبحثون عن الخصوصية قضاء الوقت داخل الكبسولة مع إغلاق الأبواب.

وتمنح الإضاءة المحيطة طابعاً مستقبلياً لمكان العمل.

ولكن، بكبسة زر واحدة عبر تطبيق، تمتد الكبسولة إلى الخلف في غضون ثوانٍ (كما هو موضح في مقطع فيديو ترويجي)، ويصبح باب صندوق الأمتعة بمثابة غطاءً لمكتبك في الهواء الطلق.

تتحول السيارة إلى مكتب خاص للعمل عن بعد. Credit: Nissan

ويمكن استخدام سطح السيارة أيضاً كمساحة للاسترخاء تحت مظلة.

ويُعد مفهوم هذه المركبة نسخة معدلة من طراز "NV350 Caravan" التابعة لـ"نيسان"، والذي دخل السوق في عام 2012، وهو يُباع حالياً في اليابان بمبلغ يتراوح بين 22 ألف دولار و38 ألف دولار.

وابتُكر هذا المفهوم من أجل معرض "Tokyo Auto Salon" لهذا العام.

يمكن الوصول إلى المساحة على السطح من داخل السيارة. Credit: Nissan

وكُشف النقاب عن المفهوم بشكل افتراضي في اليابان بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتشمل الميزات الأخرى دُرجاً مزوداً بـ "مصباح مضاد للبكتيريا يعمل بالأشعة فوق البنفسجية"، والذي قالت "نيسان" إنه يمكنه تطهير الأغراض الشخصية مثل المحافظ والهواتف.

وتسمح الأرضية المصنوعة من مادة البولي كربونات الشفافة برؤية ما يحدث أسفل السيارة.

يُعد مفهوم هذه المركبة نسخة معدلة من طراز "NV350 Caravan" من "نيسان". Credit: Nissan

وقالت "نيسان": "على مدار العام الماضي، أدت جائحة فيروس كورونا إلى تسريع صيحة العمل من المنزل بشكل كبير، ويواجه العديد من موظفي المكاتب الآن مجموعة متنوعة من المشاكل أثناء العمل من المنزل".

وأضافت الشركة: "تريد نيسان حل هذه المشاكل عن طريق منح الموظفين المزيد من الخيارات بشأن مكان وكيفية عملهم".

ورغم أن "نيسان" لا تخطط لبيع هذا التصميم في السوق العام، إلا أنها تدرس إمكانية جعل بعض الأجزاء الفردية المعدلة متاحة للزبائن.