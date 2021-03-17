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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتمد حفل توزيع جوائز الغرامي السنوي في نسخته الـ63 نهجاً "هجيناً"، ورقمياً بشكل جزئي لحفل ليلة الأحد، ما أدى إلى مزيج من الإطلالات التي زينت السجادة الحمراء، وإطلالات أخرى كانت من المنزل.

وكالعادة، كانت الإطلالات بحفل جوائز الموسيقى هذا أكثر إشراقاً وجرأة مقارنةً بحفلات الجوائز التي تتعلق بالأفلام والتلفزيون.

وبينما شاهد العديد من المرشحين الحفل من المنزل، وصل النجوم الذين قاموا بالأداء، ومقدمي الجوائز شخصياً إلى مركز المؤتمرات في لوس أنجلوس.

فرقة "BTS" الكورية بحفل توزيع جوائز الغرامي لعام 2021. Credit: Courtesy Big Hit Entertainment

وظهرت المغنية نوا سايروس، التي رُشحت لجائزة أفضل فنانة جديدة لهذا العام، بإطلالة لافتة جداً من "Schiaparelli Haute Couture".

المغنية نوا سايروس. تصوير: المغنية نوا سايروس.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، قورنت إطلالة سايروس بمحارة ضخمة، وبطانية، ومنديل ورقي، وقطعة قرنبيط.

واختارت المغنية تايلور سويفت فستاناً مطرزاً بالزهور، وكمامة مطابقة.

إطلالة المغنية تايلور سويفت. Credit: Cliff Lipson/CBS/Getty Images

وتألق أندرسون باك، و"DaBaby" بإطلالات مزينة بالزهور أيضاً.

وارتدى عدد من النجوم اللون الوردي، مثل المغنية جيني أيكو التي تألقت بفستان ضخم.

المغنية جيني أيكو. Credit: Jordan Strauss/Invision/AP

واختارت المغنية بيلي أيليش، وشقيقها فينياس أيضاً الظهور بإطلالات تكونت من تدرجات مختلفة من اللون الوردي.

وارتدت أيليش قمصياً مزيناً النقوش، وسروالاً مطابقاً، مع قبعة، بينما اختار شقيقها بدلة وردية بتفاصيل سوداء.

إطلالة المغنية دوا ليبا في الحفل. Credit: Jordan Strauss/Invision/AP

وجسدت المغنية دوا ليبا، التي رُشحت لستة جوائز غرامي، الأناقة في الحفل.

ووصلت ليبا إلى السجادة الحمراء في ثوب لامع طويل من علامة "فيرساتشي".

ارتدت "Megan Thee Stallion" فستاناً برتقالياً زاهياً. Credit: Kevin Mazur/Getty Images

وفي عدة إطلالات، اتجهت الألوان الربيعية أحياناً لتتحول إلى ألوان مشعة، وهي من الصيحات التي كانت بارزة في حفل جوائز غرامي العام الماضي بفضل نجوم مثل "Lil Nas X"، وبيلي أيليش.

ظهرت المغنية "Doja Cat"، بفستان جريء. Credit: Kevin Mazur/Getty Images

ووصلت "Megan Thee Stallion" بفستان برتقالي زاهي من علامة "دولتشي أند غابانا" بربطة ضخمة، وفتحة تصل إلى الفخذين.

الفنانة فيبي بريدجرز. Credit: Jordan Strauss/Invision/AP

وأما المغنية "Doja Cat"، فظهرت بفستان جريء من علامة "روبرتو كافالي" بدا مثل سترة جلدية، وتزين القسم السفلي من الفستان بالريش الأخضر.

وظهرت الفنانة فيبي بريدجرز بفستان لافت من علامة "Thom Browne" تزين بهيكل عظمي مطرز من الكريستال واللؤلؤ.

ظهر "Bad Bunny" بإطلالة مرحة. Credit: Kevin Mazur/Getty Images

وكانت الإطلالات الرجالية مغامِرة بشكل أقل، إذ ارتدى مقدم الحفل، تريفور نوا، بدلة من دار "غوتشي" للأزياء.

ولكن، كانت هناك لمسات مرحة، إذ تضمنت إطلالة الفنان "Bad Bunny" قبعة بأذنين مدببتين، بينما ارتدى المغني هاري ستايلز بدلة جلدية من "غوتشي"، مع وشاح مغطى بالريش عند افتتاحه للحفل بأداء لأغنيته "Watermelon Sugar".

ارتدى المغني هاري ستايلز بدلة جلدية. Credit: Kevin Winter/Getty Images

وكانت فرقة "BTS" الكورية من أصحاب أفضل الإطلالات خلال الأمسية.

وظهرت الفرقة بإطلالات متناسقة من علامة "لويس فيتون".