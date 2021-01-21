مصممو الأزياء بأمريكا وراء أجمل "الأزياء" بحفل التنصيب الرئاسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حظيت صناعة الأزياء الأمريكية بتعزيز الثقة في يوم التنصيب الرئاسي، الأربعاء، حيث أطل كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، والسيدة الأولى جيل بايدن بأزياء من توقيع مصممين أمريكيين.

وأطلت هاريس بثوب أرجواني ومعطف من تصميم كريستوفر جون روجرز، من باتون روج، عاصمة ولاية لويزيانا الأمريكية.

حضرت نائبة الرئيس الأمريكي المُنتخبة كامالا هاريس وزوجها دوغ إمهوف القداس في كاتدرائية القديس ماثيو الرسول مع قادة الكونغرس قبل بدء حفل التنصيب. Credit: Credit: Chip Somodevilla/Getty Images

ويعد روجرز، الحائز على جائزة "CFDA / Vogue Fashion Fund" لعام 2019، من بين أكثر المصممين إثارة للجدل في الوقت الحالي، حيث ألبس السيدة الأولى للولايات المتحدة السابقة ميشيل أوباما، ومشاهير مثل بيونسيه وريهانا.

وارتدى كل من الرئيس الأمريكي بايدن والسيد الثاني، دوغلاس إمهوف، بدلة من تصميم رالف لورين.

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والدكتورة جيل بايدن يحضران القداس في كاتدرائية القديس ماثيو الرسول مع قادة الكونغرس قبل حفل التنصيب. Credit: Credit: Chip Somodevilla/Getty Images

وارتدت جيل بايدن معطفاً أزرق اللون، وفستاناً مزيناً بكريستال سواروفسكي، وقطع اللؤلؤ، بالإضافة إلى قناع وجه مطابق، للمصمم المولود في كولورادو، ألكسندرا أونيل، من العلامة الأمريكية الناشئة "ماركاريان".

وقال أونيل في رسالة عبر البريد الإلكتروني لـ CNN: "إنه لشرف كبير أن ترتدي الدكتور بايدن فستاناً من تصميمي اليوم: ، مضيفاً "أشعر بالتواضع لكوني جزءاً صغيراً من التاريخ الأمريكي".

جيل بايدن ترتدي إطلالة من العلامة الأمريكية ماركاريان Credit: Credit: Jim Lo Scalzo/AFP/Pool/Getty Images

ويمكن أن تشير حقيقة اختيار بايدن، وكذلك هاريس وإيمهوف، لأزياء من أنامل مصممين أمريكيين، إلى العودة لنهج أمريكا أولاً، فيما يخص ملابس البيت الأبيض التي شوهدت خلال إدارة أوباما.

وبينما أظهرت ميلانيا ترامب تفضيلها للمصممين الأوروبيين المعروفين خلال سنواتها الأربع كسيدة أولى، وغادرت البيت الأبيض للمرة الأخيرة مرتديةً سترة "شانيل" بأزرار، وفستان من علامة "دولتشي آند غابانا"، غالباً ما استخدمت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، منصتها كفرصة لدعم المواهب الأمريكية، بدءاً من المصممين المستقلين بما في ذلك جيسون وو، وإيزابيل توليدو، ونعيم خان، وصولاً إلى العلامات التجارية التي يسهل الوصول إليها مثل "J. Crew".

باراك وميشيل أوباما في حفل التنصيب الرئاسي الأمريكي التاسع والخمسين Credit: Credit: Patrick Semansky/AP

ولم تكن هاريس الوحيدة التي اختارت اللون الأرجواني، إذ أطلّت ميشيل أوباما وهيلاري كلينتون بملابس من ظلال اللون لسيرجيو هدسون، ورالف لورين على التوالي.

لحظة وصول ليدي غاغا لأداء النشيد الوطني الأمريكي Credit: Credit: Win McNamee/Getty Images

وسرقت ليدي غاغا الأضواء بإطلالتها خلال أدائها النشيد الوطني الأمريكي، إذ أطلّت بسترة من الكشمير ذات اللون الكحلي والمزينة بدبوس عملاق يحمل رمز حمامة السلام، وتنورة ضخمة من الحرير باللون الأحمر، للمصمم من تكساس، دانييل روزبيري.

وقال روزبيري لـCNN:"بصفتي أمريكياً يعيش في باريس، فإن هذه الإطلالة تعد بمثابة رسالة حب إلى البلد الذي أفتقده بشدة والفنانة التي أعجبت بفنّها منذ فترة طويلة".

أطلت جينيفر لوبيز باللون الأبيض بالكامل خلال أدائها في حفل التنصيب الرئاسي الأمريكي Credit: Credit: Kevin Lamarque/Reuters

وأطلت جينيفر لوبيز خلال الأغنية التي قدمتها، بزي أبيض بالكامل، وهي سمة أخرى من سمات حق المرأة الأمريكية في الاقتراع، اعتمدتها هاريس خلال خطاب قبولها منصب نائب الرئيس الأمريكي، في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.