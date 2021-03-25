الحياة تستمر رغم فيروس كورونا..هذا ما أرادت هذه المصورة تذكيرنا به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد أن أمضى العديد من الأشخاص وقتهم بمنازلهم خلال العام الماضي، يتوق الكثير إلى إحداث تغيير في محيطهم. ولكن، إذا فشلت طبقة من الطلاء، أو بعض التجديدات الإبداعية في إرضائك، فهناك الآن بديل آخر، أي الحصول على منزل رقمي.

وبيع منزل "Mars House"، وهو أول منزل رقمي برمز غير قابل للاستبدال "Non-Fungible Token"، مؤخراً مقابل أكثر من 500 ألف دولار.

وتصدرت الأعمال ذات رموز غير قابلة للاستبدال عناوين الأخبار مؤخراً، وتسمح ببيع الفن الرقمي، وأشياء أخرى مثل الرسومات، أو الموسيقى عبر الإنترنت.

بيع منزل "Mars House" مؤخراً مقابل أكثر من 500 ألف دولار. Credit: Courtesy Krista Kim

يُعد "NFT" رمزاً رقمياً مشفراً بتوقيع الفنان على "البلوك تشين"، وهو دفتر يعد ركيزة العملات المشفرة مثل "بيتكوين"، ويسمح بالتحقق من الأصالة والملكية.

وللحصول على العمل الفني، دفع المالك الجديد للفنانة الرقمية، كريستا كيم، 288 عملة "إيثر"، وهي عملة مشفرة تعادل 514،557.79 دولار.

يُمثل "Mars House" الجيل القادم من الرموز غير القابلة للاستبدال "NFT". Credit: Courtesy Krista Kim

في المقابل، سيتلقى المشتري ملفات ثلاثية الأبعاد لتحميلها على برنامج "Metaverse" الخاص به.

والـ"Metaverse" عبارة عن امتداد افتراضي لعالمنا، وفيه، يتم شراء قطع الأراضي الافتراضية، والإتجار بها، وبناء المنازل، والأعمال الرقمية.

وقالت كيم إن المفهوم وراء المنزل "مستوحى من الإغلاق خلال الجائحة".

استوحي المنزل من الإغلاق خلال جائحة فيروس كورونا المستجد. Credit: Courtesy Krista Kim

ويُمثل "Mars House" الجيل القادم من الرموز غير القابلة للاستبدال، وهي علامة على ما سيأتي في ظل دخولنا مستقبلاً مرتبطاً بالواقع المُعزز "AR".

وقالت كيم: "الفن، والرموز غير القابلة للاستبدال، والعملات المشفرة ... أصبحت هذه التغييرات الشاملة، والأفكار التي تتمحور حول كيفية عيشنا مع الأصول الرقمية حقيقة، وهي ستخلق نقلة نوعية عالمية".

وبعد تقييدنا بسبب "كوفيد-19"، نحتاج إلى المزيد من الأفكار المبتكرة التي تتمحور حول كيفية تمكن بيئاتنا الداخلية من معالجتنا، إذ أصبحت الصحة العقلية مصدر قلق رئيسي للجميع، وفقاً لما قالته الفنانة.

وقالت الفنانة إنها تعاونت مع الموسيقي، جيف شرودر، من "The Smashing Pumpkins"، للعمل على موسيقى هادئة ترافق العمل.

شهر قياسي للرموز غير القابلة للاستبدال

واُجريت عملية البيع الأسبوع الماضي بشكلٍ يجعل هذه الفترة شهراً قياسياً للرموز غير القابلة للاستبدال.

ويوم الإثنين، باع الرئيس التنفيذي لـ"تويتر"، جاك دورسي، أول تغريدة على الإطلاق كرمز غير قابل للاستبدال مقابل 2.9 مليون دولار.

ونُشرت التغريدة في 21 مارس/آذار من عام 2006.

وفي 11 مارس/آذار، بيع أول عمل فني برمز غير قابل للاستبدال مقابل 69 مليون دولار.

ووضع ذلك الفنان وراء العمل، الذي يُعرف بـ"Beeple"، على مقربة من أغلى الفنانين الذين لا يزالون على قيد الحياة.