تنتج الزهور بدلاً من القمامة.. أقنعة وجه تتحول إلى ورود عند التخلص منها

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نشر الأحد ، 09 مايو / أيار 2021

تصاميم وابتكارات لمحاربة فيروس كورونا في مسابقة عالمية تنطلق من دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبحت الكمامات المرمية مشهداً طبيعياً مع استمرار جائحة "كوفيد-19". وقد يشكل ابتكار مصممة هولندية أحد الحلول لمواجهة هذه المشكلة.

وتتزايد المخاوف بشأن معدات الحماية الشخصية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، والتي أصبحت تتناثر في الشوارع، والممرات المائية، وذلك بسبب احتوائها على مواد بلاستيكية دقيقة يمكنها أن تستغرق مئات الأعوام لتتحلل.

أصبحت مشاهد الكمامات المرمية مشهداً طبيعياً مع استمرار جائحة "كوفيد-19". Credit: Justin Sullivan / Staff

ولفهم حجم هذا التحدي بشكل أكبر، قدّرت دراسة من عام 2020 في مجلة البيئة، والعلوم، والتكنولوجيا استخدام 129 مليار كمامة، و65 مليار من القفازات كل شهر في ظل الجائحة.

وألهم التلوث البيئي الذي تسببه هذه المعدات المصممة ماريان دي جروت-بونز إلى ابتكار كمامات قابلة للتحلل بنسبة 100%.

كمامات تتحول إلى زهور

ابتكرت مصممة هولندية كمامات صديقة للبيئة لمواجهة مشكلة التلوث. Credit: Marianne de Groot-Pons

وليست هذه الكمامات قابلة للتحلل فقط، بل هي تتحول إلى زهور أيضاً.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قالت ماريان دي جروت-بونز: "إذا كان علينا جميعاً ارتداء الكمامات على أية حال، فلننتهز الفرصة لفعل شيء جيد معها بعد ارتدائها".

وأضافت المصممة: "على سبيل المثال، يمكن زرعها وجعل العالم يزدهر".

تتميز هذه الكمامة بكونها قابلة للتحلل 100%. Credit: Marianne de Groot-Pons

وتحتوي الكمامات التي صممتها دي جروت-بونز على مزيج من الزهور التي تنبت في المروج.

وليس عليك سوى زراعة الكمامة، وتوفير الماء لها، إذ أكدت المصممة: "تحلى بالصبر، وخلال الصيف، ستظهر الأزهار".

خيار صديق للبيئة

يمتد تأثير الكمامات المرمية على الحياة البرية أيضاً. Credit: Sandra Denisuk

ووفقاً للموقع الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عبر الإنترنت، جلب فيروس "كوفيد-19" تحديات إضافية مع زيادة استخدام المنتجات الطبية، والكمامات، والقفازات المصنوعة من البلاستيك، والأنسجة، وغيرها من المنتجات ذات الاستخدام الواحد التي يتم التخلص منها في البيئة المفتوحة، أو في أنظمة الصرف الموجودة.

ويساهم ذلك في زيادة الكميات المقلقة بالفعل من تلوث البلاستيك، والمواد البلاستيكية الدقيقة، والألياف الدقيقة في مياه الصرف الصحي، وفقاً للموقع.

تحتوي هذه الكمامات على بذور الزهور. Credit: Marianne de Groot-Pons

وتمتد مضار هذه المواد أيضاً إلى الحياة البرية، إذ أشار باحثون إلى أن الحيوانات تتغذى على القفازات المهملة المصنوعة من مادة "اللاتكس"، والكمامات التي تستخدم لمرة واحدة، أو تشتبك بها، بينما بدأت حيوانات أخرى في بناء منازلها بهذه المواد.

ويزيد ذلك من أهمية اللجوء لمواد أكثر مراعاة للبيئة في حياتنا اليومية.

تتحلل هذه الكمامات في فترة زمنية قصيرة، وفقاً للمصممة. Credit: Marianne de Groot-Pons

وتُعد الكمامات التي صممتها دي جروت-بونز صديقة للبيئة بشكل أكبر مقارنةً بالكمامات ذات الاستخدام الواحد، التي يلجأ إليها الكثير من الأشخاص في ظل الجائحة لحماية أنفسهم من فيروس "كوفيد-19".

وإذاً راودك الفضول بشأن المواد التي تشكل منها هذا المنتج، فهي تتكون من ورق الأرز المليء ببذور الزهور، وتتكون خيوطها التي توضع حول الأذن من الصوف.

وأما الزهور الصغيرة التي تُستخدم لتعديل ضيق الخيوط، وجعلها تناسب وجه المرء بشكل أكبر، فهي مصنوعة من الصناديق الكرتونية المخصصة للبيض.

وتتميز هذه الكمامات بكونها قابلة للتحلل في "فترة زمنية قصيرة"، وفقاً للمصممة.

وفي ظل الظروف المناسبة، تختفي الكمامات تماماً في غضون أسابيع قليلة، وتنبت بذورها.

وأكدت المصممة أن فكرتها تلقت الكثير من ردود الفعل الإيجابية.

وحتى الآن، تُشحن هذه الكمامات إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى المملكة المتحدة.

ولكن، تأمل المصممة أن تتمكن من شحن الكمامات إلى بقية العالم أيضاً قريباً.