دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يصل سعر ماسة تزن 15.81 قيراط إلى 38 مليون دولار عند طرحها للبيع في هونغ كونغ، الأسبوع المقبل.

وتُعد ماسة "ساكورا"، والتي سُميت تيمناً بالكلمة اليابانية التي تعني أزهار الكرز بفضل لونها النابض بالحياة، أكبر ماسة بنفسجية وردية "خالية من العيوب" تظهر في مزاد على الإطلاق.

ووُضع الحجر النادر على خاتم بلاتيني بسيط، وتم تصنيفه على أنه لا تشوبه شائبة داخلياً.

تُعد "ساكورا" أكبر ماسة من نوعها تظهر في مزاد. Credit: Christie's Images Ltd

وقد صُنِّف الحجر أيضاً بأنه "fancy vivid"، وهو مقياس للون حققته نسبة 4% فقط من الألماس الوردي، وفقاً لبيان صحفي صادر عن دار "كريستيز" للمزادات، والتي تنظم البيع.

وفي مقابلة عبر الهاتف، أكدت رئيسة قسم المجوهرات في دار "كريستيز"، فيكي سيك، أن لون الماسة يتخذ لون زهرة الكرز "بالضبط"، مضيفةً أنه من "النادر جداً" تصنيف الماس الوردي على أنه لا تشوبه شائبة داخلياً.

وبفضل حجمها، تُعد الماسة اكتشافاً غير عادياً، إذ أشارت "كريستيز" إلى أن أقل من 10% من الماس الوردي يزن أكثر من خُمس قيراط.

وبحجمها الذي يبلغ ضعف ذلك بثمانين مرة، قد تحطم "ساكورا" الرقم القياسي لأغلى ماسة بنفسجية وردية تُباع في مزاد.

وتحمل قطعة تُدعى "The Spirit of the Rose" الرقم القياسي الحالي، وهي عبارة عن ماسة من عيار 14.8 قيراط.

وحققت الماسة حوالي 27 مليون دولار في دار "سوذبيز" للمزادات العام الماضي.

ويأتي الماس الوردي بألوان مختلفة، مع تميز أحجار مثل "ساكورا" بدرجات اللون البنفسجي.

ورغم أنه لا تُوجد قاعدة تحدد ما إذا كان الألماس الوردي بالكامل، أو الألماس البنفسجي الوردي أكثر ندرة، وفقاً لما قالته سيك، إلا أن الأول مسؤول عن تحقيق مبالغ أكبر في المزادات.

ووفقاً لبحث أجرته شركة "Bain & Co"، انخفضت عائدات مبيعات الماس عالمياً بنسبة 15% في عام 2020، بينما تراجعت مبيعات المجوهرات في الولايات المتحدة بنسبة 40% في الربع الثاني من العام.