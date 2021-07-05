من الأحساء إلى دبي..سعودية تعيد إحياء حرفة "مهددة بالانقراض"

بناء أول منزل بالطباعة ثلاثية الأبعاد في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجّل احتفال "نور الرياض" رقماً قياسيًا عالميًا في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية من خلال عملين فنيين، عُرضا ضمن أعمال الاحتفال في أول انطلاقة سنوية له، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ويتخذ العملان اسم "النجمة المتحركة"، و"المنارة".

"النجمة المتحركة" للفنان البلجيكي، كورت فيرمولين. Credit: https://www.spa.gov.sa

واعتُبر عمل "النجمة المتحركة" للفنان البلجيكي، كورت فيرمولين، ألمع زخرفة معلقة بالعالم في موسوعة "غينيس"، إذ ذكرت "واس" أن العمل صُنع باستخدام 1.2 مليون مصباح عُلّق على ارتفاع 256 مترًا ببرج المملكة.

وإلى جانب ذلك، أشار الحساب الرسمي لـ"نور الرياض" على موقع "تويتر" إلى أن عمل "المنارة"، الذي صممته الفنانة كارولينا هالاتك خصيصاً لاحتفال "نور الرياض"، يتألف من 272,160 مصباحاً من نوع "LED".

العمل الفني الفائز بجائزة أكبر مجسم LED في غينيس للأرقام القياسية للبولندية كارولينا هالاتك "منارة" صمم خصيصًا لاحتفال #نور_الرياض باستخدام 272,160 مصباحًا (LED)، لتبهر بتوهجه زوار مركز الملك عبدالعزيز التاريخي ✨ 📲: #نور_الرياض #غينيس_للأرقام_القياسية @GWR https://t.co/gd6632Sja1

وحاز العمل الفني للفنانة البولندية على لقب أكبر مجسم "LED" في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

"المنارة" للفنانة كارولينا هالاتك. Credit: https://www.spa.gov.sa

وكان معرض "نور على نور" جزءاً من احتفال نور الرياض الذي ضم أعمالاً انتشرت في أرجاء المدينة، وانتهى عرضها بتاريخ 3 أبريل/نيسان.

وانطلق المعرض في مركز الملك عبدالله المالي "KAFD"، وضم أعمالاً لنخبة من الفنانين السعوديين، والعالميين.

وحضر الاحتفال أكثر من 300 ألف شخص، وزار معرض "نور على نور" أكثر من 12 ألف زائر.