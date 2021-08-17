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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف عالم رياضيات بجامعة "نيو ساوث ويلز" في سيدني (UNSW Sydney) عن أصول الهندسة التطبيقية على لوح طيني عمره 3،700 عام اكتُشف في ما يُعرف الآن بوسط العراق في عام 1894.

وكان اللوح مختبئاً بمتحف في إسطنبول لأكثر من قرن، وفقاً لبيان نشرته الجامعة في بداية أغسطس/آب.

أقدم مثال معروف للهندسة التطبيقية

كشف عالم رياضيات بجامعة "نيو ساوث ويلز" في سيدني (UNSW Sydney) عن أصول الهندسة التطبيقية على لوح طيني من العراق. Credit: UNSW Sydney

ولكن، لم تكن أهميته معروفة حتى الآن، ويُعتقد أن اللوح عبارة عن أقدم مثال معروف للهندسة التطبيقية.

ويعود تاريخ اللوح إلى الفترة البابلية القديمة، بحسب ما ذكره رئيس الباحثين من كلية الرياضيات، والإحصاء بجامعة "نيو ساوث ويلز"، الدكتور دانيال مانسفيلد في بيان.

اكتُشف اللوح الطيني في العراق بعام 1894. Credit: UNSW Sydney

وأكّد مانسفيلد أنه "المثال الوحيد المعروف لوثيقة مساحية من الفترة البابلية القديمة، وهي خطة يستخدمها المسّاحون لتحديد حدود الأرض. وفي هذه الحالة، هو يخبرنا بالتفاصيل القانونية والهندسية عن حقل تم تقسيمه بعد بيع جزء منه".

يُعتقد أن اللوح عبارة عن أقدم مثال معروف للهندسة التطبيقية. Credit: UNSW Sydney

وتكمن أهمية هذا اللوح الطيني في استخدامه لما يُعرف الآن بـ"ثلاثية فيثاغورس".

ولهذا الاكتشاف آثار كبيرة على تاريخ الرياضيات، إذ صُنعت هذه اللوحة قبل ألف عام من ولادة فيثاغورس ذاته.

تفاصيل اللوح الطيني

يمكن رؤية رسم تخطيطي لحقل في الجهة الأمامية للوح. Credit: UNSW Sydney

ويمكن رؤية رسم تخطيطي لحقل في الجهة الأمامية للوح، وهو يوضّح حدود الحقول المختلفة.

وتُعد الحدود دقيقة جداً، وهي أكثر دقة مما كان متوقعاً في تلك الفترة، وفقاً لما ذكره البيان.

وعلى ظهر اللوح، يتواجد نص مكتوب بالكتابة المسمارية، وهي واحدة من أقدم أنظمة الكتابة.

ويتوافق النص مع الرسم التخطيطي الموجود في الأمام، وهو يصف جوانب مثل حجم الحقل.

وفي الجزء السفلي من الجهة الخلفية للوح، يمكن رؤية رقم كبير لا يُعرف الغرض منه حتى الآن.

وتعرّف مانسفيلد على اللوح الطيني "Si.427" لأول مرة عندما قرأ عنه في سجلات التنقيب.

وعُثر على اللوح خلال رحلة استكشافية في عام 1894 في محافظة بغداد.

وكان تتبع اللوح بشكل فعلي بالسجلات أمراً صعباً، ولكن، تمكن مانسفيلد من العثور عليه بعد التحدث مع العديد من الأشخاص من وزارات الحكومة التركية في عام 2018.