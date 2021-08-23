عمرها 3000 عام.. هذا ما كشفه علماء الآثار عن المدينة "الضائعة" بمصر

تابوت ذهبي مسروق يعود إلى مصر بعد 8 سنوات من تهريبه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أُحبطت محاولة لتهريب مجموعة من العملات الأثرية في مصر، مؤخراً.

ونجحت الوحدة الأثرية، بالتعاون مع إدارة الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي في ضبط 34 عملة أثرية كانت بحوزة أحد الركاب، وذلك أثناء محاولة تهريبها، وفقاً لما ذكره بيان نشرته وزارة السياحة والآثار المصرية عبر موقع "فيسبوك" الأربعاء.

تم إحباط محاولة تهريب مجموعة من العملات الأثرية في مصر مؤخراً. Credit: Facebook/@moantiquities

وفور تلقي مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة بلاغاً من إدارة الجمارك باشتباه كون العملات المعدنية أثرية، تم تشكيل لجنة من مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عالمة الآثار دينا محمود، والتي أكدت من جانبها أثرية العملات المضبوطة بالفعل، ومصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، حمدي همام، إلى أن العملات المضبوطة تعود إلى حقب تاريخية مختلفة.

وتضمنت المجموعة دينارًا من العصر العباسي عليه كتابات بالخط الكوفي، و24 عملة معدنية دائرية الشكل من العصر العثماني، وعصر السلطان حسين كامل، بالإضافة إلى عملة ذهبية في مصر منذ عام 1255، و8 عملات معدنية تعود لعهد الملك فؤاد الأول، منها عملة ذهبية عليها صورة للملك، وأخرى تعود لعهد الملك فاروق.