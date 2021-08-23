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يعود بعضها للعصرين العباسي والعثماني.. ضبط 34 عملة أثرية بمطار القاهرة الدولي بمصر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أُحبطت محاولة لتهريب مجموعة من العملات الأثرية في مصر، مؤخراً.

ونجحت الوحدة الأثرية، بالتعاون مع إدارة الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي في ضبط 34 عملة أثرية كانت بحوزة أحد الركاب، وذلك أثناء محاولة تهريبها، وفقاً لما ذكره بيان نشرته وزارة السياحة والآثار المصرية عبر موقع "فيسبوك" الأربعاء.

يعود بعضها للعصر العباسي والعثماني.. ضبط 34 عملة أثرية بمطار القاهرة الدولي بمصر
تم إحباط محاولة تهريب مجموعة من العملات الأثرية في مصر مؤخراً. Credit: Facebook/@moantiquities
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وفور تلقي مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة بلاغاً من إدارة الجمارك باشتباه كون العملات المعدنية أثرية، تم تشكيل لجنة من مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عالمة الآثار دينا محمود، والتي أكدت من جانبها أثرية العملات المضبوطة بالفعل، ومصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، حمدي همام، إلى أن العملات المضبوطة تعود إلى حقب تاريخية مختلفة.

وتضمنت المجموعة دينارًا من العصر العباسي عليه كتابات بالخط الكوفي، و24 عملة معدنية دائرية الشكل من العصر العثماني، وعصر السلطان حسين كامل، بالإضافة إلى عملة ذهبية في مصر منذ عام 1255، و8 عملات معدنية تعود لعهد الملك فؤاد الأول، منها عملة ذهبية عليها صورة للملك، وأخرى تعود لعهد الملك فاروق.

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