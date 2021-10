دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بيعت لوحة بانكسي، التي مزقت نفسها جزئيًا في مزاد قبل 3 سنوات، مرة أخرى مقابل 25.4 مليون دولار.

أقيم المزاد الجديد للوحة Love is in the Bin في قسم الفن المعاصر بدار سوذبي للمزدات في لندن، الخميس، مُتصدرة بيع لوحة Game Changer.

وتصور لوحة Game Changer العاملين في مجال الرعاية الصحية على أنهم أبطال خارقون، وبيعت مقابل 23.1 مليون دولار لإفادة مستشفيات المملكة المتحدة.

وكانت تقدر لوحة Love is in the Bin بحوالي 8.3 مليون دولار، أي ستة أضعاف قيمتها السابقة البالغة 1.4 مليون دولار.

ولا يزال العمل الفني نصف ممزق في إطاره، حيث ألمح بانكسي لاحقًا إلى أن آلة التقطيع مُعطلة، ما منع العمل من التحول كليًا إلى قصاصات.

وقال مؤرخ الفن والمؤلف والمؤسس المشارك لـ Artful، ماثيو إسرائيل، في مقابلة سابقة عبر البريد الإلكتروني مع CNN: "لقد كانت لحظة كبيرة لأنه لم يحدث شيء من هذا القبيل سابقًا".

ولم يتم الكشف عن هوية البائع في مزاد يوم الخميس، رغم أن دار سوذبي للمزدات قد وصفته بأنه جامع من أوروبا وعميل قديم لدار المزادات.

ويملك المشتري الجديد خيار الدفع بالعملة المشفرة.

وبعد أشهر قليلة من المزاد الأول في عام 2018، أصبح متحف فريدر بوردا في بادن-بادن، ألمانيا، أول مكان عام يعرض لوحة Love is in the Bin.

وقبل هذا البيع، عُرضت اللوحة في لندن وهونغ كونغ وتايبيه ونيويورك.