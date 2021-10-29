أول ناطحة سحاب عملاقة في بروكلين تصل رسميًا إلى ارتفاعها الكامل

من برج خليفة إلى إمباير ستيت.. إليكم تاريخ ناطحات السحاب والسباق نحو السماء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا تعتبر مانهاتن غريبة على ناطحات السحاب الشاهقة، لكن أفق بروكلين قد تغير بشكل جذري بعد أن وصل أول بناء فائق الارتفاع، وهو يتألف من 93 طابقًا، إلى علوه الكامل يوم الخميس.

وتم تصميم المبنى السكني، الذي يبلغ ارتفاعه 1,066 قدمًا ويقع في وسط مدينة بروكلين، بواسطة SHoP Architects. ويعد هذا البناء قيد الإنشاء منذ عام 2018، وتصل تكلفته إلى 750 مليون دولار لتطويره.

وفي الوقت الحالي، يظهر الهيكل الخارجي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والبرونز والزجاج من خلف الواجهة الكلاسيكية الجديدة المصنوعة من الرخام الأبيض لبنك Dime Savings، الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر.

واشترت مجموعة JDS Development Group، التي قادت المشروع، هذا البنك مقابل 95 مليون دولار في عام 2016.

يتم تجديد ديكوره الداخلي وتحويله لاستخدام التجزئة، بينما سيستضيف السطح المرافق السكنية، من ضمنها حوض السباحة الذي يمتد حول القبة.

Credit: Credit: JDS Development Group

وأوضح مايكل ستيرن، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة JDS Development Group في مكالمة فيديو: "نريد أن نفعل شيئًا يغير الأفق". لكنه أضاف: "هذا ليس عملاً سهلاً".

وقال: "إنه مزيج من مبنى تاريخي وبرج معاصر، وكان يجب أن نعرف كيفية القيام بذلك باحترام".

ويعد موقع التطوير غير منتظم الشكل، حيث يقع المبنى على كتلة مثلثة الشكل.

اشترت JDS شارع Flatbush 340 المجاور مقابل 43 مليون دولار، ولكن لا يزال مطعم "جونيور" موجودًا في إحدى الزوايا، وهو يعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي.

وبسبب ذلك، اختار المهندسون المعماريون خطة سداسية بدلاً من المستطيلة.

ويعد 9 Dekalb من بين العديد من التطورات الجديدة التي غيرت أفق بروكلين بسرعة.

ويقول المهندس المعماري الرئيسي لشركة SHoP، غريغ باسكاريلي، عبر مكالمة فيديو: "كنا نعلم أن هذا سيكون أطول مبنى في بروكلين، وربما سيكون لعقود عديدة قادمة.. لا يوجد مكان آخر حقًا، حيث يمكنك بناء مبنى بهذا الارتفاع".

ومع ذلك، ستجد أن المباني الفخمة فائقة النحافة في مانهاتن تتميز بارتفاعاتها الشاهقة، ويتركز الكثير منها في منطقة قريبة من سنترال بارك، تعرف باسم "الملياردير رو".

ولكن، لم تتصدر المباني الضخمة في مانهاتن دائمًا عناوين الأخبار للأسباب الصحيحة.

وعلى سبيل المثال، عانى برج 432 Park Avenue من تأثير الرياح الصاخبة والانفجارات الكهربائية، بحسب ما ورده تقرير نيويورك تايمز في وقت سابق هذا في العام.

ليس ذلك فحسب، وإنما ورد أيضًا أنه أصبح برج المكاتب PENN15 نقطة خلاف بين الحاكم السابق أندرو كومو والعمدة المنتهية ولايته بيل دي بلازيو.

Credit: Credit: JDS Development Group

ويعد برج بروكلين نادرًا بين المجمعات السكنية العملاقة، حيث يقدم أكثر من مجرد شقق بملايين الدولارات. بالإضافة إلى 150 وحدة سكنية "ذات حجم معقول"، كما يصفها ستيرن، هناك أيضًا 400 وحدة إيجار، تم تخصيص 30٪ منها كمساكن ميسورة التكلفة من خلال برنامج إسكان نيويورك.

ومن المؤكد أن تشييد أطول مبنى في بروكلين هو اقتراح جذاب للمطورين والمصممين في المشروع، لكن باسكاريلي يأمل أن تصبح الإضافة الجديدة إلى أفق بروكلين رمزًا أكبر للمدينة.

وقال: "تحدثنا كثيرًا في البداية عما يعنيه إقامة مبنى ضخم في بروكلين.. هل نجلب مانهاتن إلى بروكلين؟ لا.. إن بروكلين مكان رائع ومزدهر وغني ثقافيًا.. يجب أن يكون لها برج خاص بها".