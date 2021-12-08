نشر الأربعاء ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2021

أجمل من أن تصدّق.. شاهد الغابة "الرقمية" في اليابان

من السيلفي وصولاً إلى الواقع الافتراضي.. كيف ستغير هذه الأعمال الرقمية الفنون العالمية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قام الشريك المؤسس لـ"ويكيبيديا"، جيمي ويلز، بعرض رمز غير قابل للاستبدال (NFT) لأول تعديل تم إجراؤه في الموقع على الإطلاق بمزاد.

وكتب ويلز عبارة "مرحباً أيها العالم!" بعد إطلاق "ويكيبيديا" في 15 يناير/كانون الثاني من عام 2001، وتم تخليد تلك اللحظة في رمز غير قابل للاستبدال ستبيعه "كريستيز"، وفقاً لما ذكرته دار المزادات في بيان.

تتضمن عملية البيع أيضاً جهاز iMac الخاص بالشريك المؤسس لموقع "ويكيبيديا"، جيمي ويلز، الذي عمل عليه آنذاك. Credit: Christie's

والرموز غير القابلة للاستبدال جزء من المحتوى الرقمي المرتبط بـ "بلوك تشين"، أي قاعدة البيانات الرقمية التي تدعم العملات المشفرة مثل "بيتكوين"، و"إيثريوم".

وهي تحوّل الأعمال الفنية الرقمية والمقتنيات الأخرى إلى أصول فريدة من نوعها يمكن التحقق منها، ويسهل تداولها في الـ"بلوك تشين"، كما أنها شهدت ارتفاعاً كبيراً من الاهتمام بعالم الفن.

أنشأ ويلز هذا التعديل في 15 يناير/كانون الثاني من عام 2001. Credit: Christie's

والآن، يتمتع هواة الجمع بفرصة شراء الإدخال الأول لما أصبح أكبر سجل للمعلومات المجانية على الإنترنت، وواحداً من المواقع الإلكترونية الـ10 الأكثر زيارةً في العالم، وفقًا لـ"كريستيز"، والتي تقدّر بين الرمز مقابل 100 ألف دولار، إلى 150 ألف دولار.

وبدأ ويلز "ويكيبيديا" بعد محاولته في البداية إنشاء "Nupedia"، وهي موسوعة عبر الإنترنت تخضع لمراجعة الأقران، ومكتوبة من قبل الخبراء، ولكن، فشل المشروع لأن الموافقة على التعديلات استغرقت وقتاً طويلاً.

وقال ويلز في البيان: "لقد كانت أكاديمية للغاية، وفشلت لأنها لم تكن ممتعة حقاً للمتطوعين، ولقد كانت متزمتة للغاية".

واقترح المؤسس المشارك لـ"ويكيبيديا"، لاري سانجر، تسهيل التعاون على صفحات الإنترنت، وأدت هذه الخطوة إلى تقدم هائل.

وقال ويلز: "في غضون أسبوعين، أنجزنا القدر ذاته من العمل الذي أنجزناه خلال عامين تقريباً".

وفي البداية، تمكن أي شخص من تعديل الموقع، ولكن بعد ذلك، بدأ ويلز في الاحتفاظ بنسخة احتياطية من تاريخ الموقع للتمكّن من عكس أي تغييرات، وفقاً للبيان.

وهذا الرمز هو جزء من الرمز غير القابل للاستبدال المعروض للمزاد كجزء من عملية بيع عبر الإنترنت ستستمر حتى 15 ديسمبر/كانون الأول، وهي تتضمن أيضاً جهاز iMac الخاص بويلز الذي عمل عليه آنذاك.

وسيتمكن أي شخص يشتري الرمز غير القابل للاستبدال من تعديل الصفحة كيفما شاء، وإعادتها إلى شكلها الأصلي.

وستدعم الأموال الناتجة من المزاد "WT.Social"، وهو مشروع ويلز للوسائط الاجتماعية البديلة، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخيرية.

وقال كبير متخصصي "كريستيز" في الثقافة الأمريكية، والكتب، والمخطوطات، بيتر كلارنت، في البيان: "إنها شهادة على قوة ما يمكن أن يحققه التعهيد الجماهيري، والسماح لمليارات الأشخاص بالوصول إلى كم هائل من المعلومات، وكل ذلك مجاناً".

وأضاف كلارنت: "بصفتنا مستخدمين متكررين لويكيبيديا في سياق عملنا، يشرفنا تكلفتنا بأمرين مرتبطين بولادة هذا الإنجاز التحويلي".