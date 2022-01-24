خيال أم حقيقة..بالونات تنبثق من قلب قبة الوصل بإكسبو 2020 دبي!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في إكسبو 2020 دبي، تمثل ساحة الوصل نقطة الالتقاء الرئيسية للزوار والقلب النابض للحدث العالمي، الذي انطلق مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويستمر حتى نهاية مارس/ آذار المقبل.

وفي مقطع فيديو مثير للإعجاب، تنبثق بالونات بألوان مختلفة من قبة الوصل، في مشروع فني إماراتي مشترك يجمع بين مصور الدرون عبدالله البدواوي والفنان الرقمي سالم الزعابي.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، يشرح البدواوي أن فكرة المشروع بدأت قبل افتتاح معرض إكسبو الدولي، الحدث الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط وتستضيفه دولة الإمارات وبالتحديد إمارة دبي.

ويقول البدواوي: "كوننا من شباب الإمارات المبدعين في مجالاتنا، كانت لدينا الرغبة في المشاركة وترك بصمة خاصة بنا في هذا الحدث العالمي والفريد من نوعه، حيث تلتقي الثقافات والشعوب من شتى بقاع العالم"

ويضيف: "في هذا الوقت، تتجه أنظار العالم إلى هذا المعرض العالمي، ما يجعله فرصة سانحة لإبراز الأفكار المميزة، ومن هذا المنطلق بدأنا في البحث عن أفكار غريبة من نوعها وقمنا بوضع عدة أفكار منها البالونات التي تطير من فوق قبة الوصل".



ويشير المصور الإماراتي إلى أن قبة الوصل تُعد أحد أهم وأبرز تصاميم العمارة حول العالم وفي دبي في الوقت الحالي، كما أنها تستقطب جميع زوار إكسبو 2020 دبي لالتقاط الصور التذكارية تحتها.

وهكذا اهتدى الثنائي البدواوي والزعابي إلى اختيار قبة الوصل كموقع للتصوير، حيث قام البدواوي بالتقاط المشهد الجوي بواسطة طائرة بدون طيار "درون" فوق قبة الوصل، وبعد ذلك قام الزعابي بمعالجة الفيديو مستعينًا بتقنية "CGI".

ويلقت البدواوي إلى أن هذا النوع من الفن يحتاج إلى وضع عدة أفكار وتجربتها من أجل الوصول إلى نتيجة مرضية.



ويشرح البدواوي: "لقد وضعنا عدة خيارات لتنفيذ هذا الفيديو وكان من بينها البالونات، فهو مشهد قد يكون أقرب إلى الواقع وممكن أن يتحقق، وهو أمر مهم بالنسبة لنا، إذ أن أي فكرة جيدة تبدأ بالتخّيل".

ويتابع: "من الممكن أن نشاهد يومًا من الأيام البالونات تطفو بهذا الشكل من قبة الوصل أو أي مبنى فريد ومميز"، مضيفًا أن "مثل هذا النوع من الفن أصبح مرغوبًا على منصات التواصل الاجتماعي، ويجذب المتابعين".

أما عن ردود الفعل حول مقطع الفيديو، فيشير المصور الإماراتي إلى أنها كانت إيجابية ومشجعة جداً من الجميع سواء على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي أو على المستوى الشخصي، مضيفًا:" أسعدنا دعم المتابعين حيث وصل عدد المشاهدات على انستغرام إلى نحو 450 ألف مشاهدة".

والجدير بالذكر أن هذا المشروع الفريد ليس الوحيد الذي يجمع بين إبداع الثنائي الإماراتي، فمن بين مشاريعهما المميزة على سبيل المثال "برج خليفة مع حلقات الدونات"، الذي لاقى انتشارًا واسعًا عالميًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ حقق أكثر من 9 ملايين مشاهدة على منصة "انستغرام"، حسبما ذكره البدواوي، وكذلك مشروع الحوت الذي يسبح في الضباب بين ناطحات سحاب دبي الشهيرة.

ويؤكد المصور الإماراتي: "مازال لدينا الكثير لنقدمه، ودائمًا نسعى لإيجاد الأفكار المميزة وتنفيذها".