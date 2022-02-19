دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- آلة كمان آنغريه الشهيرة (Le Violon d’Ingres) للمصوّر والفنان الأمريكي السوريالي مان راي، تستعد لدخول التاريخ كأغلى صورة ستُباع في مزاد علني.

وحوّل الفنان في هذه الصورة بالأبيض والأسود، التي التقطها عام 1924، جسدًا عاريًا لامرأة إلى آلة كمان، بعدما أضاف فجوات الحرف F إلى ظهرها.

ويتوقّع أن تحقّق النسخة الأصلية من هذه التحفة الفنية، الأكثر شهرة بين أعمال مان راي، بين 5 و7 ملايين دولار أمريكي عندما تعرضها دار كريستيز للبيع في مايو/ أيار. ووفق الدار فإنّها حصلت على أعلى تقدير لصورة واحدة بتاريخ المزاد.

وكان راي، المولود إيمانويل رادينتسكي، الذي عاش بين عامي 1890 و1976، عضوًا رئيسًا في تيارات الدادائية والسوريالية الثقافية، وصورته "Le Violon d'Ingres" هي أفضل ما تحتويه مجموعة روزاليند غيرستن جاكوبس وميلفن جاكوبس، اللذين كانا المديران التنفيذيان للبيع بالتجزئة، وجامعا الأعمال الفنية اللذان لديهما علاقات بالأوساط السوريالية.

وبحسب دار كريستيز، اقتنى الثنائي النيويوركي قطعة راي الفنية عام 1962، وستعرض للبيع مع أعمال فنية أخرى، وصور فوتوغرافية، ومجوهرات، وملصقات، اختيرت من مجموعتهما الفنية التي راكماها خلال عقود عدّة.

وكان جاكوبس، رئيس مجلس إدارة شركة "ساكس فيفث أفينيو" ورئيسها التنفيذي، توفي عام 1993، في الـ67 من عمره. وتوفيت زوجته روزاليند غيرستن جاكوبس، المديرة التنفيذية لشركة "Macy" منذ فترة طويلة، عام 2019، وكانت في الـ94 من عمرها. وأفادت ابنتهما بيغي جاكوبس في بيان إن كل قطعة ضمن المجموعة المعروضة "تستند إلى قصة فريدة وحميمة"، تعكس "الروح المرحة التي ميّزت علاقة والديّ".

من جهته، وصف داريوس هيمز، الرئيس الدولي لقسم الصور الفوتوغرافية لدى دار كريستيز، الصورة في بيان بأنها "إحدى أكثر الأعمال شهرة في القرن العشرين". وتابع أنّ "هذه الصورة السوريالية المضلّلة، هي نتيجة تلاعب يدوي فريد من نوعه تمّ داخل غرفة تظهير الصور المظلمة".

وأضاف "هذه الصورة الرومانسية والغامضة والساحرة بتحايلها والمرحة في آن (واحد) عشّشت في أذهاننا منذ قرابة 100 عام. وكعمل فوتوغرافي، فهي صورة لم نقع على مثيل لها سابقًا".

وبين القطع البارزة المعروضة للبيع في المزاد صورة كوكب المريخ لفيجا سيلمنز التي قُدّر بيعها بين مليون و800 ألف وألفين و500 ألف دولار أمريكي.

إلى اليوم تحتفظ صورة "Rhine II" لأندرياس غورسكي بالرقم القياسي لمبيع صورة فوتوغرافية في مزاد علني، بعدما حققت 4.3 مليون دولار من خلال دار كريستيز، عام 2011.