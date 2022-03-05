"تخيّل السلام".. رسالة تضامن مع أوكرانيا تضيء أشهر ساحات العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --تستعين الفنانة اليابانية والناشطة يوكو أونو بشاشات العرض الرقمية الضخمة حول العالم لنقل رسالة تدعو إلى السلام العالمي.

بعض أكبر لوحات الإعلانات الرقمية (LED) في مناطق العواصم الكبرى، ضمنها ساحة البيكاديلي في لندن، وتايمز سكواير في نيويورك، ستوقف برمجتها في تمام الساعة 8:22 مساءً بالتوقيت المحلي، لبث عبارة "تخيل السلام - Imagine Peace" بخط أسود عريض، كل ليلة حتى نهاية مارس/ آذار الجاري.

وتنضم إلى هذا التجهيز الرقمي العالمي مدنًا أخرى، مثل برلين، ولوس أنجلوس، وملبورن، وميلانو، وسيول، من خلال بث العبارة الشهيرة مترجمة إلى اللغة المحلية.

وأضاءت رسالة أونو الأولى شوارع المدن ليلة الخميس.

أما عرض هذا التجهيز الفني العام فتقدمه منصة Circa، التي تستخدم اللوحات الإعلانية الرقمية لعرض البرامج الفنية، بالإضافة إلى صالات عرض Serpentine في لندن.

ستذهب جميع العائدات إلى صندوق الأزمات التابع للأمم المتحدة, plain_text Credit: Daniel Adhami

وتأتي رسالة أونو للسلام في وقت تواصل فيه روسيا غزو أوكرانيا. وبلغ عدد الفارين من أوكرانيا، أثناء كتابة هذا التقرير، أكثر من مليون لاجئ مع استمرار الحرب الروسية للأسبوع الثاني، بضربات صاروخية مكثفة على المدن الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد.

رداً على ذلك، فرضت كلّ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على روسيا. وفي مجال الفن، ألغى موسيقيون وفنانون ومؤسسات فنية حفلات موسيقية ومعارض وعروضًا استعراضية داخل روسيا كنوع من العقوبات الثقافية.

"تخيل السلام" هو مشروع أونو الفني المستمر الذي أقيم في عدد من المواقع، من لاس فيغاس ستريب إلى هايد بارك في لندن.

بدأت السلسلة لأول مرة في مارس/ آذار 1969، عندما احتجت أونو وزوجها الراحل، مغني فريق البيتلز جون لينون، على حرب فيتنام من داخل جناح شهر عسلهم في فندق هيلتون في أمستردام.

ويظهر الزوجان مستلقيان على السرير ومحاطان بالورود واللافتات المصنوعة يدويًا وكُتب عليها "Hair Peace" و"Bed Peace".

وخلّدت تلك الصور الروح الثقافية المضادة التي طبعت جيل البيّت (Beat Generation)، وعُرضت منذ ذلك الحين في متحف الفن الحديث.

ستتم ترجمة الرسالة إلى اللغة المحلية للبلد الذي تظهر فيه, plain_text Credit: Yoko Ono/CIRCA

وخلال اعتصام ثانٍ "في السرير"، من داخل فندق كوين إليزابيث في مونتريال، الذي استمرّ سبعة أيام، سجّل لينون مع فرقة أونو بلاستيك المفاهيمية أغنية بعنوان أعط السلام فرصة "Give Peace a Chance"، بثّتها الجمعة 160 محطة إذاعية أوروبية بالتوقيت نفسه، دعمًا لأوكرانيا.

بعد عامين من احتجاج مونتريال في 1971، ألّف لينون أغنيته الإبداعية التي تحمل عنوان "تخيل" (Imagine).

وبعد أربعة عقود تقريبًا، في 2007، نفذت أونو تجهيزًا يتألف من برج مضيئ عنونته "تخيّل السلام"، في جزيرة فيكي قبالة ساحل ريكيافيك، عاصمة أيسلندا، كنصب تذكاري لإحياء ذكرى زوجها الراحل جون لينون.

ويصاحب هذا التجهيز الفني الرقمي العام طبعة محدودة الإصدار، سيتم التبرّع بعائداتها إلى صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، وهو منظمة توفر الغذاء والمياه والأدوية والمأوى للبلدان التي تمر بأزمات.

يعمل هذا "الصندوق" التابع للأمم المتحدة حاليًا بمراجعة تخصيص 20 مليون دولار من الأموال لدعم الشعب الأوكراني، وفق ما نُشر على موقعه الإلكتروني.

وشكًّلت رسالة أونو الخالدة ركيزة لعملها الفني.

وقالت في بيان صحفي: "التخيّل أمرٌ يمكننا جميعًا القيام به، حتى عندما يكون لدينا آراءً مختلفة حول كيفية تحقيق الهدف المرجو".