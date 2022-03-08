عارضة الأزياء جيجي حديد تتبرع بأرباح أسبوع الموضة لإغاثة أوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت عارضة الأزياء الأمريكية، جيجي حديد، أنها ستتبرع بجميع أرباح شهر الموضة التي حققتها من أجل جهود الإغاثة في أوكرانيا.

وكتبت حديد على صفحة "إنستغرام" الخاصة بها أن "وجود جدول محدّد لشهر الموضة يعني أنني وزملائي غالبًا ما نعرض مجموعات أزياء جديدة خلال أوقات مؤلمة وصادمة في التاريخ".

عارضة الأزياء جيجي حديد خلال عرض لفيفيان ويستوود خلال أسبوع الموضة في باريس. , plain_text Credit: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

وأخبرت عارضة الأزياء فلسطينية الأصل، وهي واحدة من أكثر العارضات المرغوبات في الصناعة، متابعيها الذين يبلغ عددهم 72 مليون شخص، أنه رغم أنها لم تستطع التحكم في جدول عملها الحافل، إلا أنها كانت حريصة على مساعدة المحتاجين.

ونسبت حديد الفضل لهذا القرار إلى عارضة الأزياء ميكا أرغانياراز، وقالت: "ليست لدينا سيطرة على غالبية جداول أعمالنا، لكننا نرغب في السير من أجل شيءٍ ما. وعلى خطى صديقتي (ميكا أرغانياراز)، أتعهد بالتبّرع بأرباحي من عروض خريف 2022 لمساعدة هؤلاء الذين يعانون جراء الحرب في أوكرانيا".

ومن مايكل كورس في نيويورك، إلى فيفيان ويستوود في باريس، شاركت حديد في الكثير من العروض هذا الشهر بينما أُقيمت أسابيع الموضة في نيويورك، ولندن، وميلانو، وباريس.

وتابعت حديد قائلةً إنها ستستخدم أيضًا أرباحها لمواصلة دعم الفلسطينيين، واختتمت المنشور بذكرها أنه "يجب أن تكون أعيننا وقلوبنا مفتوحة لكل أنواع الظلم البشري. وأتمنى أن نرى بعضنا البعض كإخوة، وأخوات، بعيدًا عن السياسة، والعِرق، والدين. وفي نهاية اليوم، تدفع الأرواح البريئة ثمن الحرب، وليس القادة".

ويأتي إعلان حديد بعد أيام من تعهّد الممثلة الأوكرانية المولد، ميلا كونيس، وزوجها أشتون كوتشر بتقديم تبرعات تصل إلى 3 ملايين دولار لمساعدة اللاجئين الفارّين من وطنها الأم.

ويقوم النجمان بليك ليفلي وريان رينولدز أيضًا بجمع التبرعات لمساعدة اللاجئين في البلاد.