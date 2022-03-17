تتويج ملكة جمال العالم وسط دعوات للسلام في أوكرانيا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُوِّجت البولندية كارولينا بيلاوسكا بلقب ملكة جمال العالم في الدورة السبعين لهذه المسابقة الأربعاء، حيث عبر المتسابقون والمنظمون عن تضامنهم مع الأوكرانيين خلال تحية عبر إضاءة الشموع على خشبة المسرح في ختام الحدث.

وحصلت بيلاوسكا، التي تعمل كعارضة أزياء، وتدرس للحصول على درجة الماجستير، على اللقب في عاصمة بورتوريكو، سان خوان، بعد 3 أشهر من تأجيل المسابقة بسبب تفشي "كوفيد-19".

وفازت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، شري سايني، بلقب الوصيفة الأولى، بينما فازت أوليفيا ياسي من ساحل العاج بلقب الوصيفة الثانية.

تُوِّجت البولندية كارولينا بيلاوسكا بلقب ملكة جمال العالم في الدورة الـ70 لهذه المسابقة الأربعاء. , plain_text Credit: Ricardo Arduengo/AFP/Getty Images

وإلى جانب العروض المعتادة، والتحكيم المباشر، تضمّن الحفل الجذاب رسائل دعم لأوكرانيا بعد الغزو الروسي.

وفي إحدى الأجزاء، غنّت توني-آن سينغ من جامايكا، التي فازت بلقب ملكة جمال العالم في عام 2019، أغنية "The Prayer" لسيلين ديون وأندريا بوتشيلي. وحمل المتواجدون على خشبة المسرح والجمهور الشموع عالياً.

وظهرت عبارة "صلاة من أجل السلام" على شاشة خلف المتأهلين للتصفيات النهائية.

ملكة جمال العالم لعام 2019 وهي تؤدي أغنية The Prayer في الحدث الذي أخذ محله بسان خوان في بورتوريكو. , plain_text Credit: Ricardo Arduengo/AFP/Getty Images

وذكر الحساب الرسمي لملكة جمال العالم على موقع "تويتر" أن الأداء جزء من جهود المسابقة "للوقوف إلى جانب أوكرانيا".

وقال المنظمون أيضًا إنه تم تجهيز أكثر من 7 آلاف شمعة للعرض الذي تم بثّه في أكثر من مئة دولة.

وفي بيان نُشر قبل المسابقة، قالت المديرة التنفيذية لشركة "Miss World Ltd"، جوليا مورلي: "يجب أن نفعل شيئًا، حتّى لو بدا أن إشعال شمعة واحدة لن يكفي أبدًا. وإذا أضأنا جميعًا شمعة معًا، يمكننا تغيير العالم ".

ملكة جمال بولندا، كارولينا بيلاوسكا، تلوّح بيدها بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم. , plain_text Credit: Ricardo Arduengo/AFP/Getty Images

كما أنها دعت الأشخاص في جميع أنحاء العالم لـ"تسليط الضوء على أوكرانيا"، ونشر الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، نشر منظمو مسابقة ملكة جمال العالم رسالة مصوّرة بالفيديو لملكة جمال أوكرانيا لعام 2016، أولكساندرا كوتشرينكو. وأمام خلفية افتراضية أظهرت لقطات من الغزو الروسي لأوكرانيا، ناشدت كوتشرينكو الدول في جميع أنحاء العالم لدعم أوكرانيا، وإنقاذ العالم من كارثة نووية".

وذكرت المنظمة أن ملكة جمال أوكرانيا الحالية، أولكساندرا ياريمتشوك، التي لم تتأهل للحدث النهائي، موجودة حاليًا في العاصمة الأوكرانية كييف.

وتم تأجيل مسابقة ملكة جمال العالم، التي كان من المقرّر إجراؤها في البداية في ديسمبر/كانون الأول، بعد ثبوت إصابة العديد من الأشخاص المرتبطين بالحدث، بما في ذلك 23 من أصل 97 متسابقة، بفيروس "كوفيد-19" قبل أيام فقط من موعده.

وتمت دعوة 40 متأهلة إلى مرحلة نصف النهائي فقط للعودة إلى الحدث الذي أُعيد تنظيمه الأربعاء، والذي استضافه المغني الإنجليزي والشخصية التلفزيونية بيتر أندريه، والمغني والممثل المكسيكي فرناندو أليندي.

وكانت المسابقات التمهيدية قد أقيمت بالفعل بحلول ذلك الوقت، مع اختيار ياسي كفائزة ضمن فئة أفضل عارضة، بينما فازت مُمثّلة منغوليا بورتي-أوجين آنو ضمن فئة المواهب، وتُوجت كارولينا فيداليس من المكسيك ضمن فئة الرياضة.