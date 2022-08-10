دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يكون شبه مستحيل فعليًا، أن تشهد دولة الإمارات تساقطًا للثلوج على أراضيها، لا سيّما مع درجات الحرارة المرتفعة المسجّلة خلال فصل الصيف الطويل، لذا لا يسع المرء إلّا تخيّل ما ستبدو عليه العاصمة الإماراتية إذ مرّ بها الزائر الأبيض.

من خلال سلسلة تتألّف من 11 صورة مذهلة، يغطي مولور أشهر معالم أبوظبي بالرداء الأبيض - من قصر الإمارات وقصر الوطن إلى متحف اللوفر وعالم فيراري أبوظبي, plain_text Credit: Jyo John Mulloor

وهذا ما فعله جيو مولور، الفنان الرقمي الهندي المقيم في دبي، الذي يطلّ مجدّدًا وفي جعبته سلسلة مؤلفة من 11 صورة مذهلة، تظهر أشهر معالم العاصمة الإماراتية أبوظبي مغطاة بالثلوج، من قصر الإمارات، وقصر الوطن، إلى متحف اللوفر أبوظبي، وعالم فراري.

متحف اللوفر أبوظبي تحيطه الثلوج, plain_text Credit: Jyo John Mulloor

وبعد النجاح الذي حققته سلسلة إعادة تخيّل مدينة دبي مغطاة بالثلج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يستمر مولور بإضفاء لمساته السحرية، بواسطة استخدامه تقنية "الفوتوشوب"، ليحوّل الإمارات إلى "أعجوبة شتوية"، مسلطًا الضوء هذه المرة على معالم أبوظبي الأيقونية.

وقال مولور لموقع CNN بالعربية: "لقد لاقى مشروع letitsnowdubai استحسانًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية الأخرى. لهذا السبب أستمر بمشروع تخيل الثلج يغطي معالم أبوظبي، وقريبًا الإمارات العربية المتحدة بأكملها".

بعد دبي، أعاد الفنان الرقمي جيو ملور تخيل أبوظبي على أنها أرض عجائب شتوية مغطاة بالثلوج في سلسلة صور مستمرة., plain_text Credit: Jyo John Mulloor

ويأمل مولور أن تساهم سلسلة الصور المتخيّلة لتساقط الثلوج في العاصمة الإماراتية هذه، بالتخفيف من ارتفاع الحرارة عن سكان الدولة .

وأضاف: "خلال هذا الصيف حيث تصل الحرارة إلى 50 درجة مئوية، يرغب الجميع باستحضار أجواء الشتاء. وأعتقد أن هذا أبرز عنصر في المشروع".

مقر الدار، يعدّ المبنى الدائري الأول في شبه الجزيرة العربية , plain_text Credit: Jyo John Mulloor

وحرص الفنان الرقمي على إبراز المعالم التي تشتهر بها مدينة أبوظبي مثل مسجد الشيخ زايد الكبير، ومنطقة الكورنيش، وقصر الإمارات ومنطقة المارينا، وغيرها.

قصر الوطن , plain_text Credit: Jyo John Mulloor

ورغم أنّ مولور لم يواجه صعوبة بالعمل على هذه السلسلة، بحكم تمرّسه على تحويل التضاريس الصحراوية إلى أرض عجائب شتوية، مع سعيه للحفاظ على أقصى قدر من الواقعية، هذه المرة.

وعلى جري عادته، توجّه مولور إلى حسابه على موقع "إنستغرام" لمشاركة مقتطفات من مشروعه الأخير، الذي استغرق العمل على إنجازه نحو أربعة أسابيع، بحسب ما ذكره.

وسرعان ما شارك روّاد التواصل الإجتماعي سلسلة الصور المتخيّلة لأبوظبي بحلة ثلجيِة بيضاء، ويشير مولور إلى أنه تلقى كمًّا من التقدير والإشادة فاق توقعاته.