قميص ارتداه نجم كرة السلة مايكل جوردان قد يحقق 5 ملايين دولار في مزاد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المتوقع أن يصل سعر قميص ارتداه نجم كرة السلة مايكل جوردان، خلال إحدى أشهر المواسم بمسيرته في رابطة كرة السلة الأمريكية للمحترفين (NBA)، إلى 5 ملايين دولار في مزاد علني.

وارتدى جوردان قميص فريق "شيكاغو بولز" في المباراة الأولى من نهائيات الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلّة، عام 1998.

وسيكون القميص الثاني له بين قمصانه التي ارتداها في مباراة نهائية، تعرض بمزاد على الإطلاق، بحسب دار "سوزبي" للمزادات.

قد يصل سعر قميص ارتداه نجم كرة السلة مايكل جوردان إلى 5 ملايين دولار في مزاد. , plain_text Credit: John W. McDonough/Sports Illustrated/Getty Images

وتصف دار المزادات القميص بأنه "من أهم العناصر في مسيرة مايكل جوردان".

وأفاد برام واتشتر، ئيس قسم أزياء الشارع، والمقتنيات الحديثة لدى دار"سوزبي"، في بيان صحفي الأربعاء: "قد يكون موسم عام 1997-1998 الأكثر شعبية بين مشجعي جوردان، إذ كان مايكل يصل إلى ذروة قدراته بالتوازي مع سعيه، وفق ما اعتقد أنها ستكون فرصته الأخيرة في بطولة NBA مع شيكاغو بولز".

وأضاف واتشتر: "الموسم بحد ذاته هو أعظم ما حققه كرياضي، وشهادة له كبطل، ومنافس. والقمصان التي ارتداها جوردان في النهائيات شحيحة بشكلٍ ملحوظ، ويمكن القول إن نهائيات عام 1997-1998 هي الأكثر طلبًا بينها جميعًا".

صورة للرياضي مايكل جوردان من فريق "شيكاغو بولز" مع سكوتي بيبن أثناء مباراة ضد "يوتا جاز" في عام 1998. , plain_text Credit: John W. McDonough/Sports Illustrated/Getty Images

وأشارت دار المزادات إلى أن القيمة التقديرية، التي تتراوح بين 3 ملايين و5 ملايين دولار، هي الأعلى على الإطلاق بالنسبة لقميص ارتداه جوردان، أو أي قطعة تذكارية منه.

وفي 3 يونيو/حزيران من عام 1998، ارتدى جوردان القميص في مباراة ضد "يوتا جاز"، وسجّل 33 نقطة في 45 دقيقة.

وفاز "شيكاغو بولز" بالبطولة رغم الانقسامات الداخلية الكبيرة التي أثّرت على موسم الفريق.

وسيتم فتح باب المزايدة بين 6 و14 سبتمبر/أيلول.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021، بيع زوج من أحذية Nike Air Ships الرياضية التي ارتداها جوردان خلال مباراة أجريت عام 1984، بمبلغٍ قياسي بلغ 1.47 مليون دولار في مزاد علني.

وسجّل الحذاء رقمًا قياسيًا عالميًا لتمتّعه بأعلى سعر حصده زوج من الأحذية الرياضية في مزاد، وفقًا لـ"سوزبي"، كما أنه أصبح أول زوج من الأحذية الرياضية التي بيعت مقابل أكثر من مليون دولار في مزاد.