دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عُثر على لوحة تُقدّر قيمتها بملايين الدولارات، يُعتقد أنها من عمل الفنّان بابلو بيكاسو، خلال عملية مداهمة تجار مخدّرات في العراق، بحسب السلطات.

واكتُشف العمل الفنّي المزعوم سرقته السبت، بحوزة 3 أشخاص في محافظة ديالى وسط شرق العراق، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقيّة الحكوميّة "INA".

وأُلقي القبض على المشتبه بتورّطهم في تجارة ونقل المخدرات، بحسب الإدارة العامّة لمكافحة المخدّرات والمؤثّرات العقليّة بوزارة الداخلية.

وفي بيان لوكالة "INA"، قال مدير المكتب الإعلامي لمكافحة المخدّرات، العقيد بلال صبحي، إن "لوحة للرسّام العالمي بيكاسو تقدّر قيمتها بملايين الدولارات صودرت منهم".

وأضاف صبحي: "ترتبط تجارة المخدّرات بجرائم كثيرة، منها القتل، والسرقة، والخطف، والاغتصاب، وتشكيل العصابات، والفساد، والتفكّك الأسري وصولًا إلى تجارة الآثار".

وكانت المداهمة التي أدّت إلى اكتشاف اللوحة جزءًا من العمليّات الأمنيّة المستمرّة للوزارة، التي بدأت في يوليو/تموز.

ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل اللوحة، وتاريخ ملكيّتها، وكيف سيتم المصادقة عليها.

وحظي بيكاسو، الذي توفّي عام 1973، بمجموعة هائلة من الأعمال.

وخلال مسيرته المهنيّة التي استمرت لـ78 عامًا، أنجز الفنّان الإسباني بنحو 13،500 لوحة، و100 ألف من المطبوعات، والنقوش.

كما أنّه صنع مئات المنحوتات، والأعمال السيراميكيّة، ونحو 34 ألف رسمة توضيحيّة

وفي العام الماضي، كان عمل فنّي بعنوان Head of a Woman لبيكاسو، بين 3 أعمال فنيّة استعادتها الشرطة اليونانية بعد مرور حوالي عِقد على سرقتها في إطار عمليّة جريئة نفذت داخل متحف.

واستعاد مُحقّق فنون هولندي عام 2019، عملًا شهيرًا للفنان يُدعى Portrait of Dora Maar بعد مرور 20 عامًا على سرقته من يخت شيخ سعودي قبالة الساحل الجنوبي لفرنسا، وبلغت قيمته 28 مليون دولار.

وفي مايو/أيار، بيعت لوحة "بورتريه" لعشيقة بيكاسو، وأم أحد أطفاله، عنوانها Femme nue couchée، في مزاد مقابل 67.5 مليون دولار.