مصنع جعة عمره 100 عام بإيران يحظى بحياة جديدة.. ما الذي يحتضنه الآن؟

نشر الخميس ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2022

يمكن لمركز الفنون هذا أن يتحرك ذهابًا وإيابًا على عجلات.. هل هذا هو مستقبل العمارة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وسط العاصمة الإيرانية، طهران، يقبع مصنع جعة مهجور يبلغ عمره 100 عام نفخت فيه شركة "Ahmadreza Schricker Architecture - North" المعمارية، أو "ASA North"، حياةً جديدة.

ومن أنقاض المبنى الأصلي، انبثق متحف "أرغو" كمركز ثقافي للفن المعاصر.

وفاز مشروع تجديد المصنع بجائزة "آغا خان" المرموقة للعمارة في دورتها لعام 2022، من بين مشاريع ستة أخرى.

ورُمم المتحف بين عامي 2017 و2020، وتأثّر المشروع بالعديد من أوضاع إيران الاقتصادية، والسياسية، والعزلة الناجمة عن جائحة "كوفيد-19".

في الحي الحضري المكتظ الذي يمثل المركز التاريخي لطهران، حولّ هذا المشروع غير المعتاد مصنع "آرغو" إلى متحف خاص للفن المعاصر. , plain_text Credit: Deed Studio

وكان هذا المشروع بمثابة ثمرة تعاون بين "ASA North" ومجموعة من المؤسسات، ومنها مؤسسة "Pejman"، كما ساهم باتريك هوبجود، الذي يقود شركة "Hobgood Architects" بولاية نورث كارولينا، في المرحلة النظرية للمشروع.

مزيج بين القديم والجديد

وبُني مصنع "أرغو" في أوائل القرن العشرين، ويقع حاليًا على مفترق طرق بعض من أقدم وأهم الشوارع وسط مدينة طهران.

أصبح المبنى من بين المشاريع الفائزة الستة بجائزة "آغا خان" المرموقة للعمارة في دورتها لعام 2022. , plain_text Credit: Deed Studio

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال مؤسِّس "ASA North"، أحمد رضا شريكر: "تم شراء المصنع المهجور الواقع وسط مدينة طهران بهدف تحويله من مساحة صناعية إلى دار للفنون، واستعادة مكانته كجزء مهم من التراث الثقافي، والتاريخ الحضري للمدينة".

وتمزج إطلالة الهيكل بين ما هو قديم وجديد، وأكّد شريكر: "لم نحاول أبدًا إخفاء ما تم إضافته حديثًا إلى المصنع الحالي بأي شكلٍ من الأشكال".

يمكن رؤية التفاصيل القديمة للمصنع في هذا المتحف. , plain_text Credit: Deed Studio

وعلى العكس من ذلك، يسهل التفريق بين العناصر القديمة والجديدة في المتحف الذي تبلغ مساحته 1،850 مترًا مربعًا.

وعلى سبيل المثال، تتمتّع جميع الإضافات الجديدة بهيكلٍ منحنٍ، وذلك إشارةً إلى مباني الحي المنحنية المصنوعة من الطوب بالستينيات، والسبعينيات.

يمزج التصميم بين القديم والجديد. , plain_text Credit: Deed Studio

وعند معالجة واجهة المصنع، أُعيد تدوير مادة الطوب الموجودة فيه، مع تجسيد الأجيال المتعددة عبر تقنيات البلاط المتنوعة فوق نمط الطوب الفلمنكي (Flemish pattern brickwork).

مجمّع أكثر شمولاً

يحتضن المتحف مساحات خاصة للمعارض، والمناسبات، واستوديو خاص, plain_text Credit: Deed Studio

وأوضح شريكر أنه وفقًا لاقتباس رسمي من لجنة تحكيم جائزة الآغا خان للعمارة، "يُعد أرغو مكانًا حضريًا يذهب لما هو أبعد بكثير من الوظيفة الأولية لمركز فني معاصر. وهو مجمّع مناسب لحياة جماعية أكثر شمولاً من المتحف الكلاسيكي المعاصر، ويجلب جمهورًا جديدًا للفن".

نظرة أقرب على تفاصيل الهيكل., plain_text Credit: Deed Studio

ويحتضن المتحف مساحات خاصة للمعارض، والمناسبات، واستوديو خاص، فضلاً عن مسكن جديد لإقامة الفنانين بالقرب منه.