يعود بعضها إلى القرن الثاني قبل الميلاد.. شاهد الأعمال الفنية المدهشة التي يتم اكتشافها مدفونة في إيطاليا

بعد العثور على ثالث أكبر ماسة بالعالم.. اكتشاف أخرى أكبر منها في بوتسوانا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد نحلم بالفوز في اليانصيب أحيانًا، ولكن ماذا عن العثور على خاتم زفاف من العصور الوسطى في فناء منزلك، أو فسيفساء من العصر البيزنطي في مزرعتك؟.

إليك فيما يلي أكثر الاكتشافات الفنية إثارة للعام 2022.

تم العثور على المئات من هذه الألواح، التي تحمل رمزًا واحدًا متكررًا في الأمام والخلف. , plain_text تصوير: Credit: Athribis-Project Tübingen

طريقة العقاب القديمة للتلاميذ المشاغبين

كان يُعاقب التلاميذ المشاغبون عند القدماء المصريين بكتابة السطور قبل ألفين عام، ومن المحتمل أنهم لم يتوقعوا أن تنجو أعمالهم لفترة كافية لرؤيتها.

واكتشف علماء الآثار 18 ألف قطعة فخار منقوشة بالحبر، تُعرف باسم "أوستراكا"، في موقع أتريبس في وقت مبكر من هذا العام. ومن بينها مئات القطع التي تحمل رمزًا واحدًا متكررًا في الأمام والخلف.

وتعد هذه الخربشات دليلًا على إجبار "التلاميذ المشاغبين" على كتابة السطور، وفقًا للباحثين في جامعة توبنغن الألمانية، الذين أجروا التنقيب.

قد تؤدي شبكة أنفاق موجودة أسفل معبد "تابوزيريس ماجنا" إلى مثوى كليوباترا الأخير. , plain_text Credit: Credit: Khaled El-Fiqi/EPA/Shutterstock

دليل محتمل على موقع قبر كليوباترا المفقود منذ زمن طويل

إن اكتشاف قبر كليوباترا المفقود سيكون بمثابة "الكأس المقدسة" لعلماء الآثار، وربما عثر فريق واحد في جامعة "سانتو دومينغو" على مدخله.

ففي نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، أن الفريق قد حدد نفقًا بطول 4,281 قدمًا، يقع على عمق أكثر من 40 قدمًا تحت الأرض، حول معبد في مدينة تابوزيريس ماجنا المدمرة، خلال عملية بحث مكثفة عن موقع دفن الحاكم القديم.

وحتى الآن، كشفت الحفريات في مصر عن أكثر من 1,500 قطعة، بما في ذلك التماثيل والعملات المعدنية، وفقًا لعالمة الآثار كاثرين مارتينيز، التي تحدثت إلى شبكة CNN.

وأوضحت مارتينيز قائلة: "الاكتشاف الأكثر إثارة للاهتمام هو مجمع الأنفاق المؤدي إلى البحر الأبيض المتوسط والهياكل الغارقة".

فان جوخ يُحدّق في صورة خفية

هناك صورة شخصية أخرى معروفة لفان جوخ في العالم، وقد تم إخفاؤها خلف لوحة لامرأة فلّاحة. وقال فرانسيس فاول، كبير أمناء الفن الفرنسي في NGS، في بيان صحفي أعلن فيه الخبر: إن "هذه اللحظات نادرة بشكل لا يصدق".

ويبقى أن نرى ما إذا كان سيتم فصل الصورة الذاتية بأمان عن اللوحة أم لا، حيث يواصل القائمون على الترميم دراسة العمل.

كاشف معادن يكشف عن خاتم من الذهب والماس. , plain_text Credit: Credit: Noonans

خاتم زواج يعود إلى القرون الوسطى

عثر رجل في الريف الإنجليزي، وهو يحاول أن يصبح كاشفًا للمعادن، على خاتم زواج من الذهب والألماس، يعود إلى القرون الوسطى. وأوضح ديفيد بورد أنه اعتقد أنه مجرد "خردة معدنية"، بحسب قوله لشبكة CNN.

مرآة برونزية تكشف سرًا مذهلاً

تبين أن مرآة برونزية متواضعة في مخزن بمتحف "سينسيناتي" للفنون، هي قطعة نادرة بشكل لا يصدق مع سر "سحري". وعندما يتم إلقاء الضوء عليها مباشرة، تظهر صورة لبوذا جالسًا.

وقالت أمينة المتحف الفني في شرق آسيا، هو مي سونغ، عندما أعلن المتحف عن اكتشافه: "لقد كنا متحمسين للغاية". ويذكر أن عددا قليلا من المؤسسات في العالم لديها مرآة سحرية في مجموعاتها.

صورة تعكس لوحة "الفتاة ذات الفلوت"، والتي قد رسمها مساعد فيرمير أو أحد أفراد أسرته. , plain_text Credit: Credit: National Gallery of Art

الباحثون الفنيون يعيدون التفكير في شهرة فيرمير

عندما أجرى الباحثون، دراسة مستفيضة للعديد من اللوحات البارزة التي رسمها الهولندي يوهانس فيرمير، وجدوا أن "الفتاه ذات الفلوت" قد أسيء إنسابها أو أنها مزيفة.

ومن المحتمل أن تكون اللوحة قد صُنعت في الاستوديو الخاص به، إما بواسطة مساعد أو متدرب أو أحد أفراد الأسرة.

قد تكون هذه الماسة الوردية أكبر ما تم اكتشافه منذ 300 عام. , plain_text Credit: Credit: Lucapa Diamond Company

الماس الوردي الضخم الموجود في مناجم أنغولا

أعلنت شركة Lucapa Diamond Company الأسترالية هذا الصيف، أنها قد تكون عثرت على أكبر ماسة وردية منذ 300 عام. تم العثور على الحجر الكريم الذي يبلغ وزنه 170 قيراطا، والذي يطلق عليه اسم "لولو روز"، في أنغولا واحتفلت به الحكومة على أنه اكتشاف "تاريخي".

اكتشف مزارع وابنه هذه الفسيفساء في غزة. , plain_text Credit: Credit: Ibrahim Dahman/CNN

مزارع يعثر على فسيفساء بيزنطية في غزة

عندما لم تنبت الأشجار في قطعة أرضه، قرر مزارع فلسطيني أن يحفر مع ابنه حتى وجدا شيئًا غير متوقع تمامًا. وتم الكشف عن فسيفساء من الحقبة البيزنطية، والتي تتميز بأنماط معقدة، تقع في بستان الزيتون في مخيم البريج للاجئين.

منحوتات آشورية تم العثور عليها في أعقاب داعش

عندما بدأ علماء الآثار في إعادة الإعمار في بوابة مشكي، في العراق، والتي دمرها مسلحو داعش، لم يتوقعوا العثور على منحوتات آشورية قديمة محفوظة تحت الأنقاض. وكشف فريق التنقيب عن سبعة ألواح رخامية تصور جنودًا آشوريين وأشجار نخيل ورمان.

مدينة رومانية شاسعة موجودة في المملكة المتحدة

أدى البناء في HS2، وهو مشروع للسكك الحديدية عالية السرعة في إنجلترا، إلى الكشف عن بقايا مستوطنة تجارية رومانية بالقرب من مقاطعة نورث هامبتونشاير.

وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، شمل الاكتشاف طريقًا وورش عمل وأفرانا وآبارا ومجوهرات ومستحضرات تجميل وفخارا، وأكثر من 300 قطعة نقدية رومانية.