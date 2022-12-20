نشر الثلاثاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح للكائن الفضائي الشهير "إي تي" منزلًا جديدًا. إذ بيعت الدمية المتحرّكة الأصليّة للكائن الفضائي الصغير من فيلم الخيال العلمي الكلاسيكي، "E.T. the Extra-Terrestrial"، لستيفن سبيلبرغ خلال عطلة نهاية الأسبوع، مقابل 2.56 مليون دولار، وفقًا لمنظّمي المزاد.

وكانت الدمية، وهي من صنع كارلو رامبالدي، خبير المؤثرات الخاصّة الحائز على جائزة الأوسكار عام 1981، معروضة كجزء من مزاد "Icons and Idols: Hollywood"الذي تنظّمه "Julien's Auctions" و"Turner Classic Movies" (وTCM مملوكة من قبل شركة "وارنر براذرز ديسكفري" إسوة بـCNN).

أصبح للكائن الفضائي الشهير "إي تي" منزلًا جديدًا. , plain_text Credit: FlixPix/Alamy

وعن مواصفات الدمية فهي كالآتي: "يسبق هذا الهيكل المتحرّك الفريد من نوعه، الذي يُعتبر تحفة هندسيّة، ويضم 85 نقطة مفصليّة، ظهور تأثيرات CGI (الصور المنشأة بالحاسوب) في صناعة الأفلام، وتم تصميمه، وتطويره، وهندسته عام 1981".

وتضمّنت حركات الدمية تعابير الوجه، وحركات الرقبة، بالإضافة إلى التأشير بإصبعها المتوهّج الشهير، وتم جلبها للحياة من قِبَل فريق من فناني الرسوم المتحركة باستخدام العناصر الإلكترونيّة، والميكانيكيّة.

صنع كارلو رامبالدي الدمية عام 1981. , plain_text Credit: Julien's Auctions

ووفقًا لقائمة المزاد، وصف سبيلبرغ دمية "إي تي" بـ"الأعجوبة الثامنة في عالم السينما".

وسرد فيلم "ET the Extra-Terrestrial"، من بطولة هنري توماس، ودرو باريمور، قصة محاولة كائن فضائي ودود العودة إلى وطنه بعدما تقطّعت به السبل في إحدى ضواحي الولايات المتحدة.

سبق هذا الهيكل المُتحرّك تأثيرات الصور المنشأة بالحاسوب، أو ما تعرف بـ"CGI". , plain_text Credit: Julien's Auctions

وأثّرت براءة "إي تي" الطفوليّة على القلوب في جميع أنحاء العالم، وفاز الفيلم بأربع جوائز أوسكار خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 1982، بما في ذلك عن فئة أفضل التأثيرات البصريّة.

وبحسب موقع "Box Office Mojo"، حقّق الفيلم، الذي صدر عام 1982، أكثر من 359 مليون دولار على شبّاك التذاكر في الولايات المتحدة بحلول نهاية عرضه في دور السينما.