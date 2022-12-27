نشر الثلاثاء ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد فوز المنتخب الأرجنتيني بالمونديال، أصبحت لحظة رفع اللاعب ليونيل ميسّي لكأس العالم بعدما ألبسه أمير قطر، الشّيخ تميم بن حمد، البشت، من اللحظات المحوريّة بالتاريخ الكروي التي ستحفر في الذاكرة الشعبية العالمية لأعوامٍ وعقود طويلة.

لكنّ لحظة إلباس البشت لميسّي أثارت جدلًا كبيرًا في العالم، على المستوى الرياضي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي:

إذ رأى البعض، أنّ ذلك شكّل تتويجًا مثاليًّا لحدثٍ اعتبره كثيرون أفضل كأس عالم على الإطلاق. فيما نظر البعض الآخر إلى أنّ إلباس ميسّي للبشت الذي غطّى قميص المنتخب الأبيض والأزرق، أفسد اللحظة.

لحظة تتويج ليونيل ميسّي ببطولة كأس العالم في قطر 2022، وإلباس أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، البشت له. , plain_text Credit: Clive Brunskill / Staff

ووسط سيل الانتقادات التي جوبه بها هذا التكريم، أوضح حسن الذوادي، أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، المنظّمة المكلّفة بتنظيم المونديال، رمزية البشت وقيمته، بالقول لـ"BBC Sport": "إنّه لباس خاص بالمناسبات الرسميّة، ويُرتدى أثناء الاحتفالات. وكان هذا احتفالاً بميسّي".

ميسّي وهو يرفع كأس العالم بصحبة منتخبه بعد الفوز في ملعب "لوسيل". , plain_text Credit: Julian Finney / Staff

إذًا، ما هي رمزية البشت، ومكانته، في التراث القطري؟

البشت عبر الزمن

ارتبط البشت ارتباطًا مباشرًا بالعادات والتّقاليد الاجتماعيّة السّائدة بين القبائل الخليجيّة. , plain_text Credit: KARIM JAAFAR / Contributor

ورد على الموقع الرّسمي لوزارة الثّقافة القطريّة، بأنّ تسمية هذا اللباس تختلف من بلدٍ لآخر، فيُشار إليه بالبشت في قطر والكويت والإمارات، ويُعرف باسم المشلح في السعوديّة، والعباءة في الشّام، ومصر.

وارتبط البشت ارتباطًا مباشرًا بالعادات والتّقاليد الاجتماعيّة السّائدة بين القبائل الخليجيّة، وتمتّع هذا اللباس بفوائد واستخدامات عديدة، مثل التدفئة، والوقاية، والتغطية.

وفي مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية عبر البريد الإلكتروني، أشارت الدكتورة مريم الحمادي، المؤرّخة، والأستاذة المساعدة بقسم العلوم الإنسانيّة في جامعة قطر، إلى أنّ "الرحّالة كانوا يرتدون البشت نهارًا أثناء السّفر، ويتلحّفون به ليلاً أثناء النّوم، كما كانوا يحولونه الى خيمة تقيهم من وهج الشمس والعواصف، او غطاءاً لإخفاء متاعهم".

وأكّدت الحمادي: "في السّابق، كان لا يكتمل لباس الرجل التقليدي عند الخروج إلّا إذا لبس البشت، الذي يرمز إلى الوقار، والمكانة الرّفيعة".

كواليس صناعة البشت في سوق واقف. , plain_text Credit: KARIM JAAFAR / Contributor

لكن بمرور الزمن، وفي ظل الرّخاء الاقتصادي، بات ارتداء البشت حصرًا على المناسبات، مثل الأعياد، والأعراس، والمحافل الدوليّة.

وأشارت وزارة الثّقافة إلى أنّ البشت لم يكن مُذهّبًا في السابق، لكنّه تطوّر نتيجة الاحتكاك، والتّجارة مع الهند، وتأثّره بمختلف الثقافات.

يمكن ملاحظة ارتداء البشت التقليدي في المناسبات الخاصّة، والمحافل الدوليّة. وفي هذه الصورة التي تعود للعام 2015، يظهر الأمير القطري باللباس التقليدي مع الرّئيس الأمريكي آنذاك، باراك أوباما. , plain_text Credit: NICHOLAS KAMM / Staff

ورأت الحمادي أنّ غالبيّة ردود الأفعال السلبيّة جاءت من الإعلام الأوروبي الذي "يجهل قيمة هذا اللباس التقليدي، ورمزيّته في العالم العربي".

زوّد متجر "بشت السالم" في سوق واقف، العائلة المالكة القطريّة بالبشوت لفترة طويلة، وهو يبيع منها بين 8 و10 قطع يوميًا. لكنّ المبيعات ارتفعت إلى 150 قطعة، بعد مباراة نهائي كأس العالم. , plain_text Credit: KARIM JAAFAR / Contributor

وأوضحت الحمادي أنّ "إهداء البشت للاعب ميسي يعتبر بمثابة تتويج لهذا اللاعب على إنجازاته التي حقّقها كقائد لمنتخب الأرجنتين، ويحمل هذا التتويج في طيّاته معانٍ كثيرة من التّقدير لمكانة اللاعب"، مؤكِّدةً أنّ البشت جاء كرمزٍ للرّجولة، والرِّفعة، فهو يمنح لابسه صفة العزّة، والوقار، والمكانة العالية.

انتشار "ظاهرة البشت" بين المشجّعين الأجانب

كان ارتداء المعجبين للغترة والعقال مشهدًا مألوفًا خلال كأس العالم بقطر. , plain_text Credit: MAHMUD HAMS / Contributor

وكان لارتداء ميسي للبشت انعكاسًا إيجابيًا، إذ أثار موجة اهتمام كبيرة بهذا اللباس التقليدي، وبالثّقافة القطريّة.

صورة لمشجّع أرجنتيني مرتديًا بشتًا تقليديًا خلال التقاط صورة جماعية بـ"متجر السالم" بسوق واقف، في 20 ديسمبر/كانون الأول من عام 2022. , plain_text Credit: KARIM JAAFAR / Contributor

وقالت الحمادي: "بالفعل نتيجة لذلك، سُجّل إقبال كبير على شراء البشت القطري من قِبَل المشجّعين الأجانب، ورغبة بالتّعرّف على ما يرمز إليه".

سائحة تلتقط صورة بجانب بشت تقليدي في سوق واقف. , plain_text Credit: KARIM JAAFAR / Contributor

وأشارت الحمادي إلى ازدحام متاجر بيع البشت لدى زيارة سوق "واقف"، السّوق الأقدم في العاصمة القطريّة، الدّوحة، الذي يعتبر أحد معالم السياحة في هذه الدولة.

مُعجب برازيلي يرتدي الغترة والعقال، اللذين يشكلان جزءًا من الزّي القطري، في سوق واقف أثناء بطولة كأس العالم بقطر. , plain_text Credit: Catherine Ivill / Staff

وأوضحت الحمادي: "هذا ما شهدناه بأنفسنا لدى زيارة سوق واقف، حيث شهدت محلات بيع البشت إقبالاً كبيرًا".

ولم يُبعد غلاء ثمن بعض البشوت المعجبين، إذ حرص من لم يتمكّنوا من شرائه على التقاط صورة لهم مرتدين البشت.