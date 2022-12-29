نشر الخميس ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2022

فنان يبتكر "عملًا فنيًا" بقطعة مخلل على سقف معرض.. ويطلب سعرًا غير متوقع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إسوة بملايين الأشخاص حول العالم، أبهر أداء لاعب كرة القدم المغربي، ياسين بونو، في كأس العالم بقطر الفنّانة التشكيليّة الفلسطينيّة، سارة زهدي عودة.

وشجّع ذلك عودة على دعم حارس المرمى من خلال رسم لوحة بأسلوب غير تقليديّ.

وفي لوحتها التي تُظهر بونو مُبتسمًا، استبدلت الفنّانة لوحة الرّسم القماشيّة بالخبز، والألوان بمزيجٍ من الزّعتر، وزيت الزّيتون.

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو الذي يبرز أسلوبها في رسم اللوحة على مختلف المنصّات ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركتها له على حسابها على "إنستغرام".

ومنذ نشر الفيديو قبل أسبوعين، حصد أكثر من 24 ألف مشاهدة، علاوةً على آلاف المشاهدات الإضافيّة بعدما شاركته حسابات مختلفة عبر مواقع التواصل.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قالت الفنانة: "كانت الرسمة طريقتي في دعم المنتخب المغربي، ذلك أنّ المغرب أوّل بلد أفريقي عربي يصل إلى الدور نصف النهائي بتاريخ مونديال كأس العالم".

نالت هذه الرسمة للفنّانة الفلسطينيّة سارة زهدي عودة الكثير من الاهتمام خلال فترة كأس العالم 2022 بقطر. , plain_text Credit: Sarah Zuhdi Odeh

وكان استخدامها للزّعتر وزيت الزّيتون بالتّحديد بمثابة رسالة شكر على تضامن المنتخب مع الشّعب الفلسطيني، إذ رفع لاعبو المغرب العلم الفلسطيني عند احتفالهم بتأهّلهم من مرحلة لأخرى في المونديال.

واكتشفت الفلسطينيّة تدوال الفيديو الخاص بها بشكلٍ واسع، من المكالمات التي تلقّتها من عائلتها، وأصدقائها القُدامى، إضافةً للتعليقات الكثيرة ورسائل متابعيها التي وردتها حول تداول عملها على مختلف القنوات التلفزيونيّة، والمنصّات الإلكترونيّة.

وتُجسّد لوحتها لبونو اهتمامها بتحدّي نفسها في مجال الفن، فقالت: "أنا دائمًا في رحلة بحث عن مواد جديدة، وغير تقليديّة للرّسم".

وبعد تتويج الأرجنتين بكأس العالم، لم تتردّد الفنانة بصنع لوحة للاعب ليونيل ميسّي من خلال طبق كنافة استخدمت فيه الشعيريّة لتشكيل ملامحه.

شغف باستكشاف المواد الغريبة

عمل فنّي يُظهر الممثّل المصري أحمد حلمي. , plain_text Credit: Sarah Zuhdi Odeh

ولدى زيارة صفحتها، لن تقع على أعمال فنيّة تقليديّة مرسومة بالألوان الزيتيّة، أو المائيّة، أو الأكريليك على سبيل المثال.

وأكّدت الفنانة لـCNN: "لا أحبّ أن أحصر نفسي بنوعٍ معيّن من الفن، فالمتعة بالنسبة لي تكمن بتحدّي نفسي لتجسيد ما في مخيلتي من خلال استخدام المواد الغريبة".

وحتّى الآن، استكشفت الفلسطينيّة استخدام مواد متنوّعة في أعمالها الفنيّة، بدءًا من مساحيق التّجميل، والرّسم بمواد غذائيّة مثل اللبنة، والزّعتر، والزّيت، والملح، القهوة، وصولًا للمياه.

استخدمت عودة الماء لرسم ملامح الممثّلة الأمريكيّة مارلين مونرو. , plain_text Credit: Sarah Zuhdi Odeh

وبدأت عودة، المهندسة المعماريّة، والمُصمّمة الداخليّة أيضًا، مشاركة أعمالها الفنيّة عبر "إنستغرام" منذ عام 2018، وذلك من طريق رسم المشاهير المفضّلين لديها مستخدمة مساحيق التّجميل، وأدوات أخرى. وذكرت بين من رسمتهم الفنانين هيفاء وهبي وأحمد حلمي اللذين أثنيا بدورهما على عملها.

وقالت عودة: "نالت معظم لوحاتي إعجاب الكثير من الفنّانين".

وعودة تواكب الأحداث المحيطة بها، وتُسلط الضّوء من خلال فنّها، على الرسائل التوعويّة والقضايا المجتمعية.