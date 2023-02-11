ريشة عائمة.. صور تكشف عن أحدث تصميم لمبنى مطار في الصين

"لاغوارديا" في نيويورك.. شاهد كيف أصبح أحد أسوأ المطارات في أمريكا بعد ترميم بـ8 مليارات دولار

بعد 10 أعوام من التأخير.. افتتاح مطار "براندنبورغ" في ألمانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف ما يانسونغ، أحد أشهر المهندسين المعماريين في الصين، عن رؤية شركته لمبنى مطار جديد في مدينة تشانغتشون الشمالية الشرقية، بمقاطعة جيلين.

وتم الكشف عن التصميم، الذي يقصد منه أن يشبه "الريشة العائمة" من الأعلى، الثلاثاء، بعد فوز شركة MAD Architects في بكين بمسابقة دولية لتدبير توسعة مطار "لونجيا" الدولي في تشانغتشون.

ويمتد البناء على مساحة 270 ألف متر مربع، أي حوالي 2.9 مليون قدم مربع. وسيرتبط مع محطتي المطار الحاليتين، بينما يتصل مباشرة بوسط مدينة تشانغتشون عبر الطريق ومترو الأنفاق.

ومن المتوقع أن يستوعب 22 مليون مسافر سنويًا عند اكتماله، رغم عدم الإعلان عن موعد الافتتاح بعد.

تقول شركة MAD Architects إن إلهام الريشة يشير إلى صعود وهبوط الطائرات في المطار يوميًا. Credit: Credit: MAD Architects

وتم إنشاء هذا الاقتراح بالتعاون مع معهد تخطيط وتصميم المطارات الصيني ومعهد بكين للتصميم المعماري. ويعد بين عدد كبير من المطارات الجديدة، أو الموسّعة، التي يتم افتتاحها في جميع أنحاء الصين.

وتحت إشراف المهندسين المعماريين الدوليين والمحليين على حد سواء، تشمل المشاريع التي تم الانتهاء منها أخيرًا مطار "بكين داشينغ" الدولي على شكل نجم البحر، الذي ترأسته المهندسة المعمارية الشهيرة زها حديد، ومطار "تشنغدو تيانفو" الدولي الجديد، الذي يشير تصميمه إلى طائر شمس أسطوري.

وبحسب مخطط تخطيط شبكة النقل، الذي أصدرته الحكومة الصينية في مطلع عام 2021، تهدف البلاد إلى استخدام 400 مطار بحلول عام 2035. وتعد هذه قفزة كبيرة من 241 مطارًا في عام 2020.

سينفذ الضوء الطبيعي من خلال السقف المصمم على شكل ريشة. Credit: Credit: MAD Architects

واشتهر يانسونغ بتصميم كلٍّ من متحف Ordos في منغوليا الداخلية، الذي كان يهدف إلى تمثيل شروق الشمس فوق الأراضي العشبية المحيطة، وFake Hills، المجمع السكني المتموّج على ساحل المحيط في مدينة بيهاي، جنوب الصين.

ويعتبر أحد المهندسين المعماريين الصينيين القلائل الذين حصلوا على مشاريع كبيرة في الخارج، ضمنًا أبراج "أبسولوت" في كندا، ومتحف" لوكاس للفن السردي" في لوس أنجلوس.

ومن المقرر افتتاح الأخير عام 2025، وسيشمل سطحًا عشبيًا يتمتع بمناظر طبيعية و100 ألف قدم مربع من مساحة المعرض.

صورة رقمية تعكس التصميم الداخلي لمبنى المطار. Credit: Credit: MAD Architects

وقال لـCNN في مقابلة عام 2017: "أعتقد أنه يوجد في مدننا الحديثة الكثير من الصناديق، هناك الكثير من الخطوط المستقيمة.. غالبًا ما يتعاملون مع الكفاءة والوظيفة والهيكل".

وتابع: "لا توجد طبيعة.. يحب الناس الاقتراب من الطبيعة والأشخاص الآخرين.. لذلك، نحن بحاجة لخلق بيئات تتيح للناس هذه الروابط العاطفية".