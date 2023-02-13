دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بيع اسم "EL0NMUSK" في مقابل ما يعادل 1،405 دولار. بمزادٍ حكومي في هونغ كونغ.

ويُعد هذا الاسم، الذي سمّي تيمنًا بعملاق التّكنولوجيا، إيلون ماسك، واحدًا بين عددٍ من لوحات المركبات المُختارة، بما في ذلك "BAD G1RL"، و"LATTE"، و"SHADYB1Z"، التي بيعت أثناء مزاد في نهاية يناير/كانون الثاني.

وكان أكبر مبلغ معروض في المزاد من نصيب لوحة مكتوب عليها "1 HH"، وبلغ سعرها 14،684 دولارًا أمريكيًا.

وأصبح هذا المجال بمثابة سوق ساخنة.

سيارة صفراء من طراز "لامبورغيني" في هونغ كونغ بلوحة مكتوب عليها "SIN". Credit: Illustration by Ian Berry, photos by CNN/Adobe Stock

ومن المعروف أنّ سكّان هونغ كونغ يدفعون ملايين الدولارات للحصول على لوحات مركبات مرغوبة بشدّة.

وفي عام 2008، بيع الرّقم "18"، ويُعتبر رقمًا محظوظًا باللغة الكانتونيّة، في مقابل 2.1 مليون دولار.

وبعد 8 أعوام، بيع الرّقم "28" مقابل 2.3 مليون دولار.

سيارة بلوحة مميزة على طريق سريع في هونغ كونغ. Credit: Alex Dicker/CNN

ولكن سجّل أحد الأشخاص رقمًا قياسيًا في مارس/آذار عام 2021، عندما أنفق 3.3 مليون دولار على لوحة فيها حرف واحد فقط، أي "W".

وقال متحدّث باسم وزارة الّنقل لـCNN إنّ جميع الإيرادات من مزادات لوحات السيارات الشخصيّة، والتي تحدث بانتظام، تذهب مباشرةً إلى خزانة حكومة هونغ كونغ.

ويمكن أن تحمل اللوحات معاني شخصيّة بالنّسبة لمالكي السيّارات.

واشترى عملاق العقارات، سيسيل تشاو، لوحة "CEC1L"، في مقابل مبلغ زهيد نسبيًا بلغ مقداره 2،550 دولارًا في عام 2007.

وتزيّن اللوحة الآن سيارته من طراز "رولز رويس".

ويمتلك تشاو أيضًا سيارة "بنتلي" تحمل اسم عائلته، أي "CHAO"، إضافةً إلى سيارة "رولز رويس" بلوحة تحمل الرّقم "4"، وهو رقم غير محظوظ في اللغة الكانتونية، ولغة الماندرين، حيث تشبه طريقة لفظه كلمة "الموت".

ولكن يبدو أن تشاو المولود في شنغهاي يتمتع برأي آخر، إذ قال: "ولدت في الصين بشنغهاي"، مضيفًا: "بلهجة شنغهاي، (تشبه طريقة لفظ) الرّقم أربعة مثل كلمة السّعادة. وهذه فلسفتي في الحياة".

ومنذ عام 2006، بيعت أكثر من 40 ألف لوحة مركبات شخصيّة في مزادات تُديرها إدارة النّقل في هونغ كونغ بأسعار تبدأ من حوالي 640 دولارًا تقريبًا.

ويجب على الأطراف المهتمة أولاً الاستفسار عمّا إذا كانت لوحاتهم المُقترحة تفي بمتطلّبات إدارة النقل.

ويمكن لمالكي السّيارات إنشاء لوحات بثمانية أحرف، ولكن لا يمكنهم استخدام ثلاثة أحرف، وهي "I"، و"O"، و"Q." وبمجرّد قبول اللوحة، يجب أن تُشترى عبر مزاد.

وأدّت هذه اللوحات لإنشاء قاعدة معجبين لحسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشارك خلالها الأفراد بلوحات السيارات المميزة التي يكتشفوتها عبر الإنترنت باستخدام "هاشتاق": "HKnumberplates#"، مثل حساب "HKnumberplates@" عبر موقع "تويتر".

ورصدت CNN مؤخرًا عدّة لوحات في الشّوارع، بما في ذلك سيارة "لامبورغيني" صفراء تتضمن لوحة مكتوب عليها "SIN"، وسيارة "بي إم دبليو" سوداء بلوحة كُتِب عليها "DARKSIDE"، وسيارة "بورش" بيضاء مكتوب عليها "CNN".

وبالنّسبة للمدير الإبداعي الذي أطلق مشروع "HKVANIT1ES" قبل 3 أعوام، ميشيل سالاتي، فإنه يعتبر لوحة "0K LA" المفضّلة لديه.

وتُشاهَد هذه اللوحة على نطاق واسع في جميع أنحاء المدينة على سيارة أجرة حمراء مميّزة، وكانت هذه أيضًا أول لوحة لاحظها عندما انتقل إلى المدينة قبل 7 أعوام.

وعند الحديث عن هذه اللوحات، قال سالاتي المُقيم في هونغ كونغ، إنّ أصحابه يستخدمونها "لإبراز مكانتهم، أو ثروتهم، أو روح دعابتهم، أو رغباتهم، أو خرافاتهم، أو حتّى طعامهم المفضّل".

وتجمع منصّة سالاتي عبر الإنترنت صورًا للوحات السيارات المخصّصة، وتدعو المستخدمين إلى تجميعها معًا لتكوين الشِّعر.

وتم رصد عددًا من اللوحات الشخصيّة المثيرة للاستغراب على سيارات من طراز "تسلا" تتسابق في أنحاء المدينة، بما في ذلك "BEAVER" ، و"MR XXL"، و"PASS GAS".

وليس من المعروف حاليًا صاحب اللوحة التي تحمل اسم "EL0NMUSK"، أو طراز سيارته.