ما سرّ إطلالة والدة الأميرة رجوة السيف بحفل الزفاف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحفل زفاف ابنتها، الأميرة رجوة الحسين من ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ظهرت عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، بفستانٍ حالم بنفسجي اللون من ابتكار المصمّم اللبناني، جورج حبيقة.

واستغرق صنع الفستان فترة 4 أشهر، ويتألف من قطعتين مصنوعتين من قماش "Double Crepe Georgette".

وتتمتع القطعة الأولى من الفستان بأكمامٍ طويلة، وهي خالية من أي تطريز، فيما زُخرف الرداء الذي وُضع فوق الفستان بخيوط من الحرير وحبيبات الكريستال.

ظهرت عزة السديري بفستان للمصمّم اللبناني، جورج حبيقة. Credit: Royal Hashemite Court RHC

وفي مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية، قال حبيقة إنّ هذه الإطلالة صُمِّمت خصيصًا من أجل السديري، مضيفًا: "كان من المهم للسيّدة عزة أنّ يعكس تصميم الفستان الطابع السعودي، وأن تكون القطعة بسيطة، ويغلب عليها طابع التحفظ في الوقت عينه".

الرسمة الأصلية لإطلالة عزة السديري. Credit: Maison Georges Hobeika

واختار المصمم اللبناني الطبيعة كمصدرٍ للوحي، وشرح قائلاً: "ألهمتني رمال الصحاري، ونبات الخزامى العطري الذي ينمو فيها مع حلول فصل الربيع، فكان لون الفستان بنفسجيًا زاهيًا، (بينما كان) القماش.. حريريًا وبملمسٍ شبيه بتركيبة الرمل".

وبالنّسبة لغطاء الرأس، أوضح حبيقة أنّ السديري فضّلت أن يكون خاليًا من أي زخرفة أو تطريز "للحفاظ على جماليّة وبساطة الإطلالة".

استغرق العمل على هذه الإطلالة 4 أشهر تقريبًا. Credit: Facebook/RHCJO

وعُدلت الإطلالة بعد التجربة الأولى التي أجراها المصمم اللبناني مع فريقه في العاصمة الفرنسية، باريس، وقال: "كان التصميم في البداية كناية عن فستان، ولكن شعرنا أنّه يفتقد للطابع الملكي. ومن هنا قمنا بإضافة الرّداء المطرّز"، مضيفًا أن الرداء زاد من مستوى أناقة هذه الإطلالة "بشكلٍ بعيد كل البعد عن أي نوع من المبالغة".

واستقبل ملك الأردن عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدلله المدعوين في قصر "زهران"، الخميس، حيث حضر مراسم عقد القران قرابة 150 شخصًا من أفراد العائلة الهاشمية، وضيوف الأردن من قادة دول، وأولياء عهد، وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.