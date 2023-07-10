منها أسماك الزينة.. مصور يوثق دراجات فيتنام وحمولتها "الغريبة"

ليس لضعاف القلوب.. هل تجرؤ على عبور هذا الجسر الزجاجي في فيتنام المعلق على ارتفاع 150 متراً فوق سطح الأرض؟

من كوريا الجنوبية إلى اليابان.. دول في آسيا تتخلى عن إستراتيجية "صفر كوفيد" وتفتح حدودها للسياحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عادةً ما تكون الحمولات والبضائع التي تُنقل من المصانع إلى وجهاتِها النهائية مخبّأة داخل شاحنات ضخمة. ولكن الوضع مختلف في العاصمة الفيتنامية، هانوي، حيث تنتشر الدراجات النارية.

وليس من الغريب أن تصادف عددًا من الدراجات النارية المحمّلة بمختلف أنواع البضاعة التي تتراوح بين المأكولات، والألعاب، والنباتات، وغيرها.

ورغم أنّها تُشكّل منظرًا مألوفًا للمحليين، إلا أنّها عبارة عن مشهدٍ لافت للنظر بالنسبة للأجانب الذين يقومون بزيارة المدينة لأوّل مرّة.

وثق المصور البريطاني، جون إينوك، ثقافة الدراجات النارية في فيتنام. Credit: Jon Enoch

ولم يكن الأمر مختلفًا مع المصور البريطاني، جون إينوك، والذي اندهش من ثقافة الدراجات النارية عند مشاهدته لها عبر صور كانت قد التقطتها صديقة له خلال إجازة قضتها في فيتنام.

جمع إينوك الصور في سلسلة فوتوغرافية تُدعى "دراجات هانوي" (Bikes of Hanoi). Credit: Jon Enoch

وشجّع ذلك إينوك على زيارة الوِجهة الآسيوية بنفسه لتوثيق هذه الثقافة في سلسلة فوتوغرافية تُدعى "دراجات هانوي" (Bikes of Hanoi).

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال المصور: "تعرض السلسلة السلع والأشياء الغريبة والرائعة التي تُحمل على ظهر الدراجات النارية في فيتنام".

مشاهد غنية وزاهية

الدراجات النارية محمّلة بشتّى البضائع. Credit: Jon Enoch

وبين الشوارع المزدحمة، سترى بعض الدراجات المُحمّلة بكميات هائلة من مكعبات الثلج المُخصّصة للحانات والمطاعم وسط هانوي، وأخرى محمّلة بالبيض، وأسماك الزّينة، وكرات القدم البلاستيكية الحمراء التي تُباع في متاجر الألعاب، ومحلات الأطفال.

كانت مدينة هانوي مزدحمة للغاية، وشكّل ذلك تحديًا أثناء التصوير. Credit: Jon Enoch

كما صادف البريطاني سائقًا بدراجة نارية مُحمّلة بقطع غيار السيارات، وأوضح قائلاً: "من مسّاحات إضافيّة للنوافذ، وسجادات، ومقاعد السيارات.. كل ما تحتاجه سيارتك في متجر متنقّل على متن دراجة".

دراجة نارية مُحمّلة بأسماك الزينة. Credit: Jon Enoch

وأكّد المصور المقيم في المملكة المتحدة أنّ الأمر مختلف في الغرب، موضحًا: "تُنقل بضائعنا داخل شاحنات، وغالبًا ما تكون موضوعة داخل صناديق.. ولكن مع الدراجات (في فيتنام)، كل شيء معروض، لذا فهي غنية جدًا من الناحية البصرية".

يرى المصور أن قيادة هذه الدراجات النارية المحمّلة بالبضائع تحتاج لمهارة كبيرة. Credit: Jon Enoch

وكان العثور على مساحة للعمل من التّحديات التي واجهها المصور، لكون وسط مدينة هانوي مزدحمًا للغاية.

ويشعر الأشخاص بالاندهاش عند رؤية صوره لأن الدراجات تبدو وكأنّها غير قابلة للقيادة بسبب حمولتها الضخمة، ولذلك قال إينوك: "هناك مهارة حقيقية عند المناورة بالدراجات التي تحمل هذا القدر من الوزن".

وبدأ اهتمام البريطاني في التصوير في مقتبل مرحلة العشرينيات من عمره.

ولم يتلق المصور أي تدريب رسمي في هذا المجال.

ولكنه عمل كمصور صحفي لعدّة أعوام قبل نقل موهبته إلى عالم الدّعاية والإعلانات.