الأسلوب الفريد للأميرة ديانا.. هذه بعض من أشهر لحظات الموضة لديها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انضمت شقيقة ثالثة من عائلة حديد الشّهيرة إلى عالم عرض الأزياء. وظهرت ألانا، الأخت غير الشّقيقة لمضيفة برنامج "Next in Fashion"، جيجي حديد، والنجمة الحاصلة على لقب عارضة الأزياء لعام 2022، بيلا حديد، لأوّل مرّة على منصة عرض الأزياء خلال أسبوع الموضة الذي أقيم في كوبنهاغن.

وافتتحت ألانا حديد، البالغة من العمر 40 عامًا، عرض العلامة التجاريّة الدنماركيّة "Saks Potts" لربيع-صيف عام 2024، الإثنين.

وخلال العرض، مشت ألانا على طول المسار الساحلي للمدينة بإطلالة صُمِّمت لاستحضار فضل الصيف وسط الطّقس الغائم.

وارتدت العارضة تنورة زرقاء مطرّزة فوق بنطال "جينز"، وانتعلت خُفّين فضيّي اللون.

إطلالة عارضة الأزياء ألانا خلال عرض علامة "Saks Potts". Credit: Matt Jelonek/Getty Images

ورُغم كون الخفّين ذات اللون المعدني يعتبران مدعاة للقلق بالنّسبة للبعض، إلا أنّ الأحذية غير الرسميّة اعتُبِرت الحذاء الأساسي في مشهد أزياء كوبنهاغن منذ فترةٍ طويلة.

وتلقّت الإطلالة غير المتطابقة استحسان ألانا، إذ قالت لمجلة "فوغ" بعد العرض: "من الأمور (التي أحبّها) في العلامات التجاريّة الإسكندنافيّة أنّها لا تخشى الابتعاد عن المعايير".

ظهرت ألانا في عرض تابع لعلامة "Munthe" أيضًا. Credit: Matt Jelonek/Getty Images

وأكملت شقيقة بيلا وجيجي الكبرى مسيرتها على منصات عرض الأزياء بالفعل، إذ أنّها ظهرت لاحقًا في عرض للعلامة التجاريّة "Munthe" بكوبنهاغن.

وعليه، هل توافق بيلا وجيجي على دخول شقيقتهما إلى مشهد عرض الأزياء؟أجابت ألانا: "من الواضح أنهما تعرفان شعور الحماس الذي يأتي على مدرّجات الأزياء، لذا فهما متحمّستان من أجلي بالتأكيد".

ويأتي عرض ألانا الأول على مدرّجات الأزياء أيضًا بعد أسبوعٍ واحد فقط على احتفالها بعيد ميلادها الأربعين، التي ارتدت خلاله ملابس تُجسّد آلهة إغريقيّة.