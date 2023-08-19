دعوى جماعية على دار مزادات تزعم الترويج لرموز NFT على نحو مضلّل

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تقاضي مجموعة من المستثمرين دار "سوزبي" للمزادات وسواها بشأن الترويج لرموز غير قابلة للاستبدال من Bored Ape Yacht، بعد انهيار أسعار المقتنيات التي دعمها المشاهير.

ويزعم المدّعون الأربعة أن دار المزادات قد "روّجت بشكل مضلّل" للرموز غير القابلة للاستبدال. وتعاونت مع Yuga Labs لتضخيم أسعارها.

وتعتبر دار "سوزبي" للمزادات بين 30 متّهمًا أُدرجت أسماؤهم في الدعوى القضائية.

واتُهم مشاهير، مثل جاستن بيبر وباريس هيلتون، بالترويج للرموز غير القابلة للاستبدال، من دون الكشف عن روابطهم المالية بها.

ووفقًا لمتتبّع سوق العملات المُشفّرة CoinGecko، يمكن شراء الرسوم التوضيحية الرقمية الملونة للقردة مقابل 52445 دولارًا.

وفي الآونة الأخيرة، أي في شهر مايو/ أيّار 2022، بلغت أرخص قطعة حوالي 400 ألف دولار.

وفي شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2021، باعت "سوزبي" أكثر من 100 من الرموز غير القابلة للاستبدال لمشترٍ واحد في مزاد عبر الإنترنت. وبلغت قيمتها أكثر من 24 مليون دولار.

وتزعم الدعوى المعدلّة، التي تم رفعها أساسًا في شهر ديسمبر/ كانون الأول، من دون تسمية "سوزبي" كمدّعى عليها، أن البيع كان "مخادعًا".

وتم توظيف دار المزادات من قبل شركة Yuga Labs، "لإثارة اهتمام المستثمرين والضجة حول العلامة التجارية Bored Ape".

وأفادت دار المزادات في بيان أرسلته إلى CNN: "المزاعم في هذه الدعوى لا أساس لها من الصحة، وشركة سوزبي مستعدة للدفاع عن نفسها بقوة".

ولم يستجب المتحدثون باسم باريس هيلتون وجاستن بيبر لطلبات CNN للتعليق.

وفي الوقت عينه، قال متحدث باسم Yuga Labs: "نعتقد أن هذه الادعاءات الجديدة لا أساس لها من الصحة".

ويسعى المستثمرون، وهو مصطلح رفضه المتحدث باسم Yuga Labs، وعوض ذلك وصفهم "بالشراة المزعومين لمنتجاتنا"، إلى إجراء محاكمة أمام هيئة المحلفين، وطلب تعويضات تزيد عن 5 ملايين دولار.

وتأتي الدعوى في وقت تتعرّض فيه مساحات شاسعة من مساحة الأصول الرقمية، التي تشمل الرموز غير القابلة للاستبدال والعملات المشفرة التي تستخدم عادة لشرائها، للإفلاس بعد طفرة ناجمة عن الجائحة.

وتعتبر واحدة من قضايا عدة متعلقة بالعملات المشفرة التي تم رفعها إلى المحكمة في الأشهر الأخيرة.