دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شاركت الممثلة الماليزية، ميشيل يوه، مزيدًا من صور حفل زفافها التي كشفت عن فستان زفاف استثنائي ارتدته خلال المناسبة الحميمة.

وصممت دار الأزياء الفاخرة "سكياباريلي" الفستان الذي رصّعت الجواهر رسم وجه كبير على منطقة الصدر.

وفي تعليقها المرفق بمنشورها على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وصفت يوه الفستان بأنه "فستان وجه السعادة" من علامة الأزياء الراقية الفرنسية.

نشرت يوه صورة مقرّبة لصدر فستانها من توقيع دار الأزياء الفرنسية "سكياباريلي" Credit: Michelle Yeoh/Instagram

احتفلت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار بزواجها من رجل الأعمال الفرنسي، جان تود، في جنيف بسويسرا، الخميس الماضي، بعد نحو عقدين من الزمن على عرضه الزواج عليها.

وظهرت يوه في منشور سابق على منصات التواصل الاجتماعي وهي ترتدي فستان زفاف أبيض مختلف يبدو أنه لمراسم الزفاف.

وكشفت مجموعتان من الصور عبر حساب يوه الرسمي على "إنستغرام"، أنها ارتدت فستان زفاف ثانٍ غير تقليدي.

يبدو أنها أحضرت معها جائزة الأوسكار للاحتفال. Credit: Michelle Yeoh/Instagram

وفي الصور، تظهر يوه مرتدية الفستان المستوحى من السريالية أثناء قطعها لكعكة زفاف ذات الطبقات الثلاث والتقاط الصور مع الضيوف، على ما يبدو إلى جانب جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة.

فازت يوه بالجائزة خلال حفل توزيع جوائز الأكاديمية لهذا العام، عن دورها كإيفلين وانج، في فيلم الخيال العلمي الأمريكي "Everything Everywhere All at Once" (كل شيء في كل مكان دفعة واحدة).

وتظهر صورة أخرى تفاصيل الصدر المرصع بالجواهر عن قرب، وصورة أخرى مع دييغو ديلا فالي، مالك علامة "سكياباريلي"، الذي وصفته في التعليق بأنه "شقيقها الأكبر العزيز".

كما شكرت يوه المدير الإبداعي للعلامة التجارية، دانيال روزبيري.

يوه غالبًا ما تلجأ إلى علامة "سكياباريلي" لإطلالتها على السجادة الحمراء، ضمنًا حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة لهذا العام، حيث ارتدت فستانًا أسود من الحرير مزينًا بخرز ذهبي من مجموعة "سكياباريلي" للأزياء الراقية لربيع وصيف 2023.

وتأسست "سكياباريلي" بباريس في عشرينات القرن الماضي واشتهرت بتصاميمها الخيالية. وتعاونت المؤسسة إلسا سكياباريلي مع أهم فناني السريالية، أبرزهم سلفادور دالي وجان كوكتو.

زخارف الوجه تعد موضوعًا متكررًا في تصاميم دار "سكياباريلي" Credit: Jeremy

وفي حديثه مع CNN عام 2021، صرح روزبيري أن "هوية العلامة التجارية مرتبطة للغاية بعلاقتها (إلسا سكياباريلي) بالفن والسريالية".

وأضاف روزبيري، الذي يعتبر منذ عام 2019 أول أمريكي - وحتى اليوم، الوحيد - الذي يقود دار أزياء فرنسية للأزياء الراقية: "إنها سكياباريلي- من المفترض أن تكون أمرًا يتحدى الوضع الراهن".

كانت نقشات الوجوه موضوعًا متكررًا في مجموعات روزبيري.

وتتمثل عناصر مجوهرات "سكياباريلي" المميزة، والمعروفة باسم "bijou"، في أشكال مقل العيون وأنوف ويدين وشفاه.

إطلالة من مجموعة "سكياباريلي" لخريف وشتاء 2023-24. Credit: Courtesy of Schiaparelli

تتميز العديد من أحدث تصاميم الحقائب للعلامة بتطريزات مرصعة بالجواهر على شكل الوجوه، في حين يتميز البعض الآخر بإغلاق مغناطيسي على شكل أنف.

وشملت مجموعة خريف وشتاء 2023-2024 للعلامة التجارية، التي كُشف النقاب عنها في مارس/ آذار الماضي، فستانا أسود مخمليا مزينا بـ"وجه ترمبلوي" مصنوع من مجوهرات نحاسية مطلية بالذهب.