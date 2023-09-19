سرقة شاحنة تحتوي على المجموعة الجديدة لعلامة "بالمان" للأزياء في باريس

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سُرقت العشرات من الملابس من المجموعة القادمة للعلامة التجارية الفرنسية "بالمان"، عندما اختطفت مجموعة من الأشخاص شاحنة توصيل، وفقًا لما ذكره المدير الفني للشركة، أوليفييه روستينج.

ووقّعت السرقة المزعومة في وقتٍ مبكّر من يوم السبت، وقبل أقل من أسبوعين من الموعد المقرّر لكشف العلامة التجارية عن تصاميمها الجديدة في نسخة ربيع/ وصيف 2024 من أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية باريس.

وفي بيان نُشر عبر موقع "إنستغرام"، أشار روستينج إلى سرقة "أكثر من 50" من العناصر الجديدة للعلامة التجارية، إضافةً للشاحنة التي كانت تنقلها.

صورة لمصمم الأزياء، أوليفييه روستينج، خلال النسخة الأخيرة من أسبوع الموضة في باريس في مارس/آذار من عام 2023. Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Getty Images

وأضاف أنّ الحادث وقع أثناء تسليم الملابس من المطار إلى مقر الشركة في وسط باريس، لكنه لم يحدّد المطار.

وتم إبلاغ المصمم الفرنسي، والذي أدار علامة "بالمان" منذ عام 2011، عن السرقة من قِبَل سائق الشاحنة، مشيرًا إلى أنّه "في مأمن".

وكتب روستينج في بيانه: "هذا أمر غير عادل للغاية"، مضيفًا أنّ علامة "بالمان" ومورديها سيعملون "ليلاً ونهاراً" لإعادة تصنيع الملابس المفقودة.

وأوضح: "نحن نُعيد صنع كل شيء، لكن هذا أمر غير محترم للغاية"، مضيفًا: "أحبكم يا فريق بالمان، ولن نستسلم".

وأكّد متحدّث باسم الشركة لـ"رويترز" أنّ عرض "بالمان" سيستمر كما هو مقرّر له بتاريخ 27 من سبتمبر/أيلول، لكنّه رفض التعليق بشأن عملية السرقة ريثما يتم التحقيق.

ولم تستجب الشركة لطلب CNN للتعليق على الفور.

وتأسّست "بالمان" في عام 1945.

وتُعتبر الشركة تحت سيطرة صندوق الاستثمار القطري "مايهولا" الآن، والذي يمتلك أيضًا حصة قدرها 70% في العلامة التجارية الإيطالية، "فالنتينو".