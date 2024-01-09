نجمة مسلسل "Sex Education" تظهر بفستان جريء.. ماذا خُيِّط فيه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" ليلة الأحد، لم يُدلِ فستان النجمة جيليان أندرسون عاجي اللون ببيان واحد فقط.

للوهلة الأولى، قد يبدو الفستان المصنوع من الصوف والحرير، وهو من علامة "غابرييلا هيرست"، وكأنّه يُجسّد سحر هوليوود القديم.

ولكن تكشف نظرة فاحصة عن تفاصيل مُفاجِئة، أي خياطة عشرات الرسمات المطرزة للجهاز التاسلي الأنثوي.

إطلالة النجمة جيليان أندرسون في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب". Credit: Amy Sussman / Staff

وخلال محادثة مع منصة "Deadline" على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز "غولدن غلوب"، أوضحت نجمة برنامج "Sex Education" (التربية الجنسية) أنّها اختارت هذه الإطلالة "لأسبابٍ عديدة"، وأكّدت أنّه يناسب المسلسل.

وأوضحت أندرسون لمجلة "فوغ" البريطانية قائلةً: "منذ تسليط حضوري على إنستغرام الضوء على يونيس (الكلمة السنسكريتية التي تعني الرحم أو المهبل) وظهور برنامج التربية الجنسية على نتفليكس، ومع شعار علامتي التجارية (الخاصة بالمشروبات الغازية الصحية) G-Spot الذي ينص على منح الأولوية للمتعة، أردت دمج هذا العنصر في التصميم.. أنا سعيدة جدًا لأن غابرييلا كانت مستعدة للتحدي!".

استغرق العمل على تفاصيل الفستان 150 ساعة تقريبًا. Credit: Dan Doperalski/Golden Globes/Getty Images

وبحسب ما ذكرته الممثلة، استغرق تطريز الحرفيين لكل شكل 3.5 ساعة تقريبًا، وبلغ الوقت الكلي حوالي 150 ساعة.

وتحدّثت أندرسون لفترةٍ طويلة عن إعجابها بابتكارات علامة غابرييلا هيرست، وجهودها في مجال الاستدامة، وهو شعور متبادل، ففي عام 2016، قالت هيرست لصحيفة "نيويورك تايمز" إنّ الممثلة شكّلت مصدر إلهامها، مؤكدةً: "(أنّها) مثيرة للغاية، وقوية جدًا، وهي صورة للجمال الفطن".

وعلاوةً على تفاصيله، كان لثوب أندرسون ميزة ثوريّة أخرى، وهي الجيوب.

وقالت الممثلة لقناة "Extra TV" خارج فندق "بيفرلي هيلتون" في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث أُقيم الحفل: "إنه (الفستان) مريح للغاية"، ومن ثم أضافت: "هناك جيب في كل جانب للحفاظ على دفء يدي".