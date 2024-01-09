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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعادت نجمة فيلم "باربي"، مارغوت روبي، ابتكار مظهرٍ كلاسيكي آخر ارتدته إحدى دمى شركة "ماتيل" الأكثر مبيعًا.

وهذه المرة، جسّدت الممثلة دمية "Superstar Barbie" من عام 1977 في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب"، مع ظهورها في فستان سهرة وردي اللون وفاقع من تصميم "Armani Privé".

جسّدت الممثلة دمية "Superstar Barbie" من عام 1977 في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب". Credit: Courtesy Mattel; Jordan Strauss/Invision/AP

وارتدت روبي، التي رُشِّحت لجائزة أفضل أداء لممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي، مجوهرات مرصعة بأكثر من 3 ملايين دولار من الألماس الوردي والأبيض من تصميم صائغة المجوهرات لورين شوارتز، بالإضافة إلى حذاء وردي من مانولو بلانيك.

وتميّزت الدمية القديمة، التي أُعيد إصدارها مؤخرًا، بمجوهرات "ماسية تتألق تحت أضواء الديسكو"، وحذاء بكعب عالي مطابق "يكمل مظهرها النابض بالحياة".

ظهرت الممثلة مارغوت روبي في فستان سهرة وردي فاقع من تصميم Armani Privé. Credit: Monica Schipper/GA/The Hollywood Reporter/Getty Images

وعند الحديث عن قرارها بارتداء اللون الوردي، قالت روبي مازحةً على السجادة الحمراء: "استيقظت فحسب، واعتقدت أنّ هذا ربما سيكون مناسبًا".

ومنذ بداية الجولة الصحفية للفيلم، عمل مصمم الإطلالات أندرو موكمال مع علامات تجارية منها "برادا"، و"فيفيان ويستوود"، و"بوتيغا فينيتا"، و"بالمان"، و"فيرساتشي"، و"فالنتينو"، و"شياباريلي" للحفاظ على شخصية "باربي" التي لعبتها روبي عند ظهورها على السجادة الحمراء.

وفي العرض الأول للفيلم بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ارتدت روبي إطلالة من "شياباريلي" تكريمًا لإطلالة دمية "Solo in the Spotlight" من عام 1960.

وتألقت النجمة لاحقًا بإطلالة مُصمَّمة خصيصًا لها من "فيفيان ويستوود" مستوحاة من دمية "Enchanted Evening" خلال العرض الأول للفيلم في العاصمة البريطانية لندن، ومن ثمّ بإطلالة من علامة "موسكينو"، وجسّدت دمية "Sparkling Pink"، عند حضورها لمؤتمرٍ صحفي في سيؤول بكوريا الجنوبية.

ورُشِّح فيلم "باربي" لتسع جوائز "غولدن غلوب"، وهو عدد تجاوز ترشيحات أي فيلم آخر هذا العام، وأنهى الأمسية بالفوز بجائزتين.