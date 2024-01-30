دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يبدو الحديث عن الأزياء الراقية والفساتين الباهظة الثمن المصنوعة بهدف التباهي بها على السجادة الحمراء، من نواحٍ عديدة غير ذي صلة سوى لنخبة العالم.
لذلك، حملت إحدى الأفكار التي طرحتها دار "شانيل" الشهيرة قبل بداية أسبوع الأزياء الراقية في العاصمة الفرنسية باريس، عنوان "الجمال في عيوب الزمن".
ومن المؤكد أننا نعيش أوقاتًا غير مثالية، ولكن ربما يكون من الجيد أن نتوقف لحظة لتقدير الجمال رغم الفوضى التي يشهدها العالم من حولنا.
وتُعد عروض الأزياء الراقية نصف السنوية في باريس بمثابة فرصة لعرض الأفكار الجريئة من قبل أفضل مصممي الأزياء وأمهر الحرفيين في العالم.
فيما يلي بعض اللحظات الأكثر لفتًا للنظر والإبداع التي شوهدت خلال أربعة أيام من عروض ربيع وصيف عام 2024.
أزياء دار "Schiaparelli" تسعى للفت النظر
قبل بدء العرض، أبهر المشاهير ومن بينهم جنيفر لوبيز وزندايا الحشود والمصورين الذين ينتظرون خارج المكان، ولكن شهد مدرج عرض الأزياء السحر الحقيقي.
وتضمنت الأزياء طفل روبوت وفستان روبوت صُنعا من "قطع أثرية تكنولوجية تعود إلى ما قبل عام 2007"، ورُسمت آذان العارضات باللون الفضي، وزُينت بالجواهر من قبل فنان المكياج بات ماكغراث، وهي عملية معقّدة استغرقت ثلاثة ساعات للشخص الواحد.
أقل يعني أكثر
قبل العرض، أرسل المدير الإبداعي لعلامة "Alaïa"، بيتر مولييه، ملاحظة إلى الضيوف مع شرح لما كانوا على وشك رؤيته في المجموعة الجديدة.
وكتب قائلاً: "تدور هذه المجموعة حول البساطة والنقاء والكثير من المعنى"، موضحًا أن جميع الأقمشة المستخدمة تم تطويرها من صوف "مارينو" الناعم.
وبرزت قطعة واحدة، وهي عبارة عن فستان أبيض بسيط بشكل مذهل، ولكنه ظهر كقطعة فنية تُحتت بدقة.
تحدي الجاذبية
لطالما كانت خطوط العنق المنحوتة هي النظام السائد اليوم لدى جواراف جوبتا الذي برزت إبداعاته المعمارية الأثيرية (المحبوبة من قبل بيونسيه). واحتلت مركز الصدارة أغطية الرأس المطرزة على طراز "بليسيه"، والياقات المرتفعة - المجنحة تقريبًا - التي تتحدى الجاذبية والتطريز المعدني الدقيق.
تصاميم مستقبلية
قال كيم جونز، المدير الفني للدار في ملاحظات العرض الخاصة به: "كنت أفكر في مستقبل كارل لاغرفيلد مع فندي. وتدور هذه المجموعة حول البنية والديكور، حيث يصبح الاثنان غير قابلين للتجزئة. كنت أرغب في الحصول على فكرة عن الدقة والعاطفة في آن واحد".
عند الحديث عن الديكور، اغتنمت الدار الفرصة لعرض حقائبها "Gems Baguette" لأول مرة على المنصة، التي تزينت بالذهب الأبيض من عيار 18 قيراطًا وإبزيم مرصع بالألماس.
الأناقة الخام
نال عرض دار "ميزون مارجيلا" الإشادة على نطاق واسع باعتباره عرض الموسم، حيث كانت هناك عناصر مميزة مثل الخصور المشدودة، والصور الظلية المبالغ فيها بشكل كبير معروضة من قبل المدير الإبداعي جون غاليانو لدى "ميزون مارجيلا".