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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يبدو الحديث عن الأزياء الراقية والفساتين الباهظة الثمن المصنوعة بهدف التباهي بها على السجادة الحمراء، من نواحٍ عديدة غير ذي صلة سوى لنخبة العالم.

لذلك، حملت إحدى الأفكار التي طرحتها دار "شانيل" الشهيرة قبل بداية أسبوع الأزياء الراقية في العاصمة الفرنسية باريس، عنوان "الجمال في عيوب الزمن".

ومن المؤكد أننا نعيش أوقاتًا غير مثالية، ولكن ربما يكون من الجيد أن نتوقف لحظة لتقدير الجمال رغم الفوضى التي يشهدها العالم من حولنا.

وتُعد عروض الأزياء الراقية نصف السنوية في باريس بمثابة فرصة لعرض الأفكار الجريئة من قبل أفضل مصممي الأزياء وأمهر الحرفيين في العالم.

فيما يلي بعض اللحظات الأكثر لفتًا للنظر والإبداع التي شوهدت خلال أربعة أيام من عروض ربيع وصيف عام 2024.

أزياء دار "Schiaparelli" تسعى للفت النظر

فستان مصنوع من قطع فنية تعود إلى ما قبل عام 2007 خلال عرض أزياء Schiaparelli الذي أقيم في باريس. Credit: Giovanni Giannoni/WWD/Getty Images

قبل بدء العرض، أبهر المشاهير ومن بينهم جنيفر لوبيز وزندايا الحشود والمصورين الذين ينتظرون خارج المكان، ولكن شهد مدرج عرض الأزياء السحر الحقيقي.

عارضة أزياء تحمل طفل روبوت من علامة Schiaparell Credit: Giovanni Giannoni/WWD/Getty Images

وتضمنت الأزياء طفل روبوت وفستان روبوت صُنعا من "قطع أثرية تكنولوجية تعود إلى ما قبل عام 2007"، ورُسمت آذان العارضات باللون الفضي، وزُينت بالجواهر من قبل فنان المكياج بات ماكغراث، وهي عملية معقّدة استغرقت ثلاثة ساعات للشخص الواحد.

أقل يعني أكثر

جميع القطع في مجموعة Alaïa مصنوعة من صوف مارينو . Credit: Alaia

قبل العرض، أرسل المدير الإبداعي لعلامة "Alaïa"، بيتر مولييه، ملاحظة إلى الضيوف مع شرح لما كانوا على وشك رؤيته في المجموعة الجديدة.

وكتب قائلاً: "تدور هذه المجموعة حول البساطة والنقاء والكثير من المعنى"، موضحًا أن جميع الأقمشة المستخدمة تم تطويرها من صوف "مارينو" الناعم.

وبرزت قطعة واحدة، وهي عبارة عن فستان أبيض بسيط بشكل مذهل، ولكنه ظهر كقطعة فنية تُحتت بدقة.

تحدي الجاذبية

تميزت مجموعة غوراف جوبتا بالحجم والتعقيد. Credit: Thomas Samson/AFP/Getty Images

لطالما كانت خطوط العنق المنحوتة هي النظام السائد اليوم لدى جواراف جوبتا الذي برزت إبداعاته المعمارية الأثيرية (المحبوبة من قبل بيونسيه). واحتلت مركز الصدارة أغطية الرأس المطرزة على طراز "بليسيه"، والياقات المرتفعة - المجنحة تقريبًا - التي تتحدى الجاذبية والتطريز المعدني الدقيق.

تصاميم مستقبلية

أوضح كيم جونز أن مجموعته لعلامة "فيندي" مستوحاة من مستقبلية الراحل كارل لاغرفيلد. Credit: Peter White/Getty Images

قال كيم جونز، المدير الفني للدار في ملاحظات العرض الخاصة به: "كنت أفكر في مستقبل كارل لاغرفيلد مع فندي. وتدور هذه المجموعة حول البنية والديكور، حيث يصبح الاثنان غير قابلين للتجزئة. كنت أرغب في الحصول على فكرة عن الدقة والعاطفة في آن واحد".

عند الحديث عن الديكور، اغتنمت الدار الفرصة لعرض حقائبها "Gems Baguette" لأول مرة على المنصة، التي تزينت بالذهب الأبيض من عيار 18 قيراطًا وإبزيم مرصع بالألماس.

الأناقة الخام

كانت مجموعة الأزياء الراقية التي صممها جون غاليانو لدار "ميزون مارجيلا" خيالية ومسرحية. Credit: Gao Jing/Xinhua/Zuma Press

نال عرض دار "ميزون مارجيلا" الإشادة على نطاق واسع باعتباره عرض الموسم، حيث كانت هناك عناصر مميزة مثل الخصور المشدودة، والصور الظلية المبالغ فيها بشكل كبير معروضة من قبل المدير الإبداعي جون غاليانو لدى "ميزون مارجيلا".