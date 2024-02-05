خطفت الأضواء..أبرز إطلالات السجادة الحمراء في حفل غرامي 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بين الإطلالات الرصينة والجريئة، اجتمع النجوم والمشاهير لحضور حفل توزيع جوائز غرامي في نسخته الـ66 مساء الأحد، بأزيائهم الفاخرة على السجادة الحمراء في ساحة "كريبتو.كوم" بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
وجذبت الممثلة والمغنية الأمريكية مايلي سايرس الأنظار بتسريحة شعرها وفستان ذهبي من تصميم دار الأزياء الفرنسية "Maison Margiela" (ميزون مارجيلا) والذي بدا وكأنه مصنوع بالكامل من دبابيس الأمان.
وفي الوقت ذاته، وصلت المرشحة لثلاث جوائز غرامي، مغنية الراب الأمركية دوجا كات، بفستان شفاف مشابه من تصميم المصممة التركية- البريطانية ديلارا فينديك أوغلو.
واحتلت الفساتين السوداء مركز الصدارة في العديد من الحفلات الكبرى لهذا العام، وواصل العديد من الحاضرين هذا الاتجاه في حفل توزيع جوائز غرامي. وكان من بينهم المغنية والممثلة الأمريكية جانيل موناي، التي ارتدت فستاناً أسود مزيناً بالترتر من توقيع علامة أرماني بريفيه، والمغنية كارولين بولاشيك، التي اختارت فستاناً عتيقاً من تصميم أوليفييه تيسكينز.
مع ذلك، كانت الإطلالات ذات الألوان البيضاء، والكريمية، والعاجية هي التي حددت أجواء الأمسية - بدءًا من البساطة والأناقة، مثل إطلالة أوليفيا رودريغو من توقيع "فيرساتشي"، إلى التفاصيل الرائعة مثل قبعة الريش الضخمة التي اعتمدتها المغنية الأمريكية سمر ووكر.
بينما لم تخيّب المغنية الأمريكية تايلور سويفت، أحد أكثر الضيوف المنتظرين في هذه الليلة ظن معجبيها، إذ اعتمدت فستانا أبيض من توقيع علامة "سكياباريلي"، وزينته بقفازات أوبرا سوداء.