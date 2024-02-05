خطفت الأضواء..أبرز إطلالات السجادة الحمراء في حفل غرامي 2024

غُطيت بالأحمر من رأسها حتى أخمص قدميها.. فيديو يرصد كواليس استعداد المغنية دوجا كات لعرض أزياء

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جريئة.. براقة.. مبهرة.. وساحرة كانت أزياء المشاهير على سجادة عام 2021 الحمراء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بين الإطلالات الرصينة والجريئة، اجتمع النجوم والمشاهير لحضور حفل توزيع جوائز غرامي في نسخته الـ66 مساء الأحد، بأزيائهم الفاخرة على السجادة الحمراء في ساحة "كريبتو.كوم" بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وضعت مايلي سايرس لمسة جريئة على فستانها العاري من توقيع دار الأزياء الفرنسية Maison Margiela المصنوع بالكامل من دبابيس الأمان الذهبية Credit: Frazer Harrison/Getty Images

وجذبت الممثلة والمغنية الأمريكية مايلي سايرس الأنظار بتسريحة شعرها وفستان ذهبي من تصميم دار الأزياء الفرنسية "Maison Margiela" (ميزون مارجيلا) والذي بدا وكأنه مصنوع بالكامل من دبابيس الأمان.

ارتدت دوجا كات فستانًا شفافًا من تصميم المصممة التركية البريطانية ديلارا فينديك أوغلو، وحذاءً أحمر مفتوحًا من الأمام Credit: Neilson Barnard/Getty Images

وفي الوقت ذاته، وصلت المرشحة لثلاث جوائز غرامي، مغنية الراب الأمركية دوجا كات، بفستان شفاف مشابه من تصميم المصممة التركية- البريطانية ديلارا فينديك أوغلو.

ارتدت جانيل موناي فستاناً مزيناً بالترتر باللونين الفضي والأسود من توقيع أرماني بريفيه . Credit: Frazer Harrison/Getty Images

واحتلت الفساتين السوداء مركز الصدارة في العديد من الحفلات الكبرى لهذا العام، وواصل العديد من الحاضرين هذا الاتجاه في حفل توزيع جوائز غرامي. وكان من بينهم المغنية والممثلة الأمريكية جانيل موناي، التي ارتدت فستاناً أسود مزيناً بالترتر من توقيع علامة أرماني بريفيه، والمغنية كارولين بولاشيك، التي اختارت فستاناً عتيقاً من تصميم أوليفييه تيسكينز.

أطلت المغنية الأمريكية سمر ووكر بفستان أبيض مزين بالريش بالكامل مع قبعة ضخمة ملائمة Credit: Stewart Cook/CBS Entertainment

مع ذلك، كانت الإطلالات ذات الألوان البيضاء، والكريمية، والعاجية هي التي حددت أجواء الأمسية - بدءًا من البساطة والأناقة، مثل إطلالة أوليفيا رودريغو من توقيع "فيرساتشي"، إلى التفاصيل الرائعة مثل قبعة الريش الضخمة التي اعتمدتها المغنية الأمريكية سمر ووكر.

اختارت تايلور سويفت،، فستاناً درامياً من تصميم من دار ار أزياء "سكياباريلي" مع فتحة في الساق ونسقته مع قفازات أوبرا سوداء. Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images

بينما لم تخيّب المغنية الأمريكية تايلور سويفت، أحد أكثر الضيوف المنتظرين في هذه الليلة ظن معجبيها، إذ اعتمدت فستانا أبيض من توقيع علامة "سكياباريلي"، وزينته بقفازات أوبرا سوداء.