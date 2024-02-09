مجلة "فوغ" البريطانية تستعرض 40 نجمًا عالميًا على غلاف واحد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في العدد الأخير من مجلة "فوغ" البريطانية تحت إشراف إدوارد إنينفول، لم يكتفِ رئيس التحرير الذي بات "سابقًا" بنجمة واحدة على غلاف المجلة، بل أراد 40 نجمة عالمية.

واستقال محرر الأزياء الغاني بشكل غير متوقع، في شهر يونيو/ حزيران، بعد مرور أكثر من ست سنوات على استلام منصبه.

ويجمع غلافه الختامي عارضات الأزياء، ونجمات هوليوود الكبار، وأيقونات البوب، ​​وسواهنّ من عاشقات الموضة اللواتي عمل معهنّ، مثل نعومي كامبل، وسيندي كروفورد، ومايلي سايروس، وليندا إيفانجيليستا، وجين فوندا، ودوا ليبا، وكايت موس، وسيرينا ويليامز.

تم تصوير النساء الأربعين في مدينة مانهاتن الأمريكية بواسطة ستيفن ميزل (للغلاف) ونيد روجرز (للصفحات الداخلية).

وسافرت جميعهن من لندن، وباريس، وميلانو، ولوس أنجلوس، وأماكن أخرى كي يكنّ جزءًا من هذا العمل التاريخي، بحسب ما أوضحه إنينفول.

وقال: "عندما تعلّق الأمر بعددي الأخير، كنت أعلم أنّ الغلاف سيكون مخصصًا للنساء! لقد شكلت النساء مجموعة فوغ البريطانية منذ حوالي 108 أعوام، ومن المؤكد أن كان لهن تأثير كبير خلال فترة عملي التي امتدت لست سنوات هنا، ناهيك عن إدارتي وتوجيهي طوال حياتي بأكملها".

وأضاف: "كان واضحًا لنا جميعًا في الفريق أنه لا يمكن لأي امرأة، أو ينبغي لها أن تلخص هذه السنوات القليلة الماضية للمجلة. كنا بحاجة إلى مجموعة، تعتمد على القوة الجماعية لإحياء ما آمل أن تكون فترة جريئة وتخريبية وتطورية في تاريخ فوغ".

أحدثت أخبار رحيل إنينفول صدمة في عالم الموضة العام الماضي.

وشهدت فترة عمله العديد من الأحداث التاريخية، مثل تعيين مصوريين من ذوي البشرة الداكنة، مثل ميسان هاريمان وكينيدي كارتر، اللذين صوّرا مواضيع الغلاف في العام 2020، إضافة إلى نشره 5 أغلفة أخرى من بطولة ناشطات معوقات، وعارضات أزياء، ومبدعات لعدد مايو/ أيار 2023.

صورة تعكس غلاف مجلة فوغ البريطانية لشهر مارس 2024. Credit: Steven Meisel

وتجنب إنينفول أيضًا المعايير العمرية في الصناعة من خلال إصداره عام 2019، المخصص للنساء اللواتي تخطين الخمسين عامًا.

وحول عدد إنينفول الأخير، قالت كريستي تورلينغتون البالغة من العمر 55 عامًا، وهي واحدة من نجوم الغلاف الأربعين: "نحن نتحسن لجهة الاحتفال بالنساء من جميع الأعمار".

وفي العام 2022، تردّدت شائعات عن أنّ إنينفول سيكون التالي في الترتيب لأعلى منصب في مجلة "فوغ" الأمريكية. ولكنه أخبر كريستيان أمانبور من CNN في ذلك الوقت أنه "لا يريد" دور آنا وينتور، وأنها لن تتنحى في أي وقت قريب".

وسيتولى حاليًا منصبًا استشاريًا في شركة "Condé Nast"، وهي خطوة قال عنها سابقًا إنها تمنحه "الحرية لتولي مشاريع إبداعية أوسع".

وفي الوقت عينه، ستتولى شيوما ننادي، المحررة الرقمية السابقة لمجلة "فوغ" الأمريكية، رئاسة مجلة "فوغ" البريطانية، ما يجعلها أول امرأة سوداء يتم تعيينها في هذا المنصب.

وأوضح إنينفول أن ننادي "موهبة رائعة وفريدة من نوعها تتمتّع برؤية حقيقية، وستنقل النشر إلى مستويات أعلى من أي وقت مضى".