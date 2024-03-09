الشرطة الإسبانية تعتقل عصابة متهمة بتزوير وبيع لوحات بانكسي

من خلف الكواليس.. بانكسي ينشر مقطعًا لأحدث أعماله في أوكرانيا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الشرطة الإسبانية تفكيكها شبكة متّهمة بتزوير أعمال الفنان البريطاني، بانكسي، وبيعها في أمريكا وأوروبا مقابل 1,500 يورو، أي 1,642 دولارًا، للقطعة الواحدة.

وأفادت الشرطة الإسبانية أنّ محقّقين صادروا 9 أعمال فنية خلال مداهمة شقة في مدينة سرقسطة شمالي إسبانيا.

وورد في بيان صادر عنها الخميس، إن عمليات البيع تمت من خلال منصات الإنترنت، وغرف المزادات، ومحلات التحف.

وحدد عملاء وحدة التراث التاريخي المركزي، التابعة لقوات الشرطة الكاتالونية، هُويات الضحايا في إسبانيا، وألمانيا، وسويسرا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، الذين اشتروا قطعًا من ورشة العمل، معتقدين أنها جزء من مشروع بانكسي "Dismaland".

وأُنشأت الأعمال المضبوطة على الورق المقوى باستخدام بخاخ الطلاء، في حين أُضيفت أختام الحبر والملصقات لجعلها تبدو أصلية.

وقالت الشرطة إنها اتهمت أربعة أشخاص بجرائم الاحتيال والاعتداء على الملكية الفكرية.

وجاء في البيان أنّ اثنين من المزوّرين المزعومين يعانيان من "مشاكل مالية"، وقاما بنسخ أعمال بانكسي قبل بيعها "بأسعار معقولة لا تزيد عن 80 يورو ، أي 87 دولارًا".

وفي الوقت ذاته، كان "المشتبه به الرئيسي" على دراية بعالم الفن، وهو متهم باستخدام شهادات أصالة مزورة.

وقال المحققون إن منظمة مكافحة الآفات التابعة لبانكسي، الهيئة الوحيدة القادرة على التصديق رسميًا على أعمال الفنان، أكدت أن القطع المرتبطة بورشة سرقسطة مزيفة، وكذلك الشهادات المصاحبة لها.

وبدأ بانكسي عمله كفنان غرافيتي في مدينة بريستول البريطانية في تسعينيات القرن الماضي، وأصبح منذ ذلك الحين أحد أكثر الأسماء رواجًا في عالم الفن.

ورغم ارتفاع القيمة السوقية لأعماله خلال السنوات الأخيرة، إلّا أن بانكسي يواصل إنتاج أعمال في الأماكن العامة، يستحيل الحفاظ عليها، وتدعو إلى السرقة أو التشويه.

ولا يزال التحقيق جاريًا. وقالت الشرطة إنها لا تستبعد وقوع المزيد من الضحايا والمزيد من الاعتقالات.