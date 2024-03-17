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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هذا مزاد مخصص لهواة جمع الطوابع الجادين فقط. إذ يتاح لهم هذا الصيف، فرصة الحصول على أندر طابع بريدي أمريكي على الإطلاق: طابع "Z-grill" الذي تبلغ قيمته سنتًا واحدًا ويعود تاريخ إصداره إلى عام 1868. لكن.. سيكلفكم أكثر من فلس واحد.

وسيُطرح طابع Z-grill للبيع في مزاد تنظمه معارض Robert A. Siegel للمزادات في 14 يونيو/حزيران، وكانت قيمته تبلغ سنتًا واحدًا فقط من قبل ، وهي المرة الأولى التي يُعرض فيها الطابع النادر في مزاد منذ عام 1998.

وأفاد خبراء من دار المزادات في نيويورك أنّ سعر بيعه يُقدّر بين أربعة وخمسة ملايين دولار، ما سيجعله أغلى طابع بريدي أمريكي يتم بيعه على الإطلاق.

فعلى المستوى الدولي، بِيع طابع غيانا البريطاني الأرجواني اللون الذي كانت قيمته سنتًا واحدًا، في عام 2021 مقابل 8.3 مليون دولار.

Credit: Robert A. Siegel Auction Galleries

أما سبب الكلفة الباهظة فبسيط. يوجد من هذا الطابع البريدي نسختان معروفتان، إحداهما محفوظة في مكتبة نيويورك العامة. ويعني ذلك أنّه لم يتبقّ سوى طابع واحد فقط من هذا النوع متاح لهواة الجمع من القطاع الخاص.

ومنذ عام 2005، كان الطابع المرغوب ملكًا للمستثمر الملياردير و"ملك السندات"، بيل غروس.

وأشار تشارلز شريف الذي أدار وبنى مجموعة طوابع غروس الواسعة لسنوات، ويعمل كمدير للمزادات الدولية في معارض Robert A. Siegel للمزادات: "إنّه يُعتبر جائزة لعملية جمع طوابع الولايات المتحدة".

ما الذي يميّز Z-grill؟

بالنسبة للعين غير المدرّبة، فإن الطابع الأزرق، الذي يُظهر أول مدير مكتب البريد العام في البلاد، بنجامين فرانكلين، يبدو مماثلًا لأي طابع بريد قديم. وما يميزه هو نمط الـ"وافل" المنقوش على الورقة، والمعروف أيضًا بـZ grill.

وأشار سكوت تريبيل، رئيس معارض روبرت أ. سيغل للمزادات، لـCNN، إلى أنّ لهذا التفصيل تاريخ رائع. فبعد الحرب الأهلية، "طور مكتب البريد الأمريكي "خوفًا غير منطقي" من الأشخاص الذين يقومون بتنظيف وإعادة استخدام الطوابع، الأمر الذي يحدث خسارة في الإيرادات.

وإحدى الطرق التي سعوا من خلالها لمنع الاحتيال في الطوابع تمثلت بتقنية "الشوي"، التي ابتكرت نمطًا من الفجوات الصغيرة على سطح الورقة.

وبمجرد إلغاء الختم، يتسرب الحبر من خلال تلك الفجوات الصغيرة إلى الطابع، ما يُصعِّب إعادة استخدامه.

ورغم أنه غير شائع، إلا أن Z grill كان ضمن أنماط عملية "الشوي".

بعيد المنال

تم إنتاج طوابع Z grills التي بلغت قيمتها سنتًا واحدًا في عام 1868. ووفقًا لتريبيل، اكتُشف هذا الطابع بالذات في عام 1916، وظهر مجددًا في عام 1957.

وظهر الطابع في السوق خلال عام 1975، وبيع مقابل 42،500 دولار، ومن ثمّ بيع مجددًا في عام 1977 مقابل 90 ألف دولار، بحسب دار المزادات.

وفي النهاية، تم الاستحواذ عليه من قبل مالك فريق لوس أنغلوس ليكرز، جيري بوس، الذي باعه عام 1986، مقابل 418 ألف دولار.

وعُرِض الطابع للبيع مجددًا في مزاد بعام 1998.

وقام غروس، المؤسس المشارك لشركة إدارة الاستثمار باسيفيك (PIMCO) وهو من هواة جمع الطوابع طوال حياته، بتجنيد تشارلز شريف لمساعدته في تجميع مجموعة كاملة من كل طابع صادر عن خدمة البريد الأمريكية.

اكتسب غروس هوايته هذه من والدته التي بدأت بجمع الطوابع عندما كان طفلاً.

ووفقًا لشريف، اعتقدت والدته أنّ قيمتها ستزيد وتدر ما يكفي من المال لدفع تكاليف تعليمه الجامعي.

وعندما ثبت أنّ المجموعة لا قيمة لها، لم يستطع غروس أن ينسى النظرة الكئيبة التي ارتسمت على وجه والدته، لذلك شرع في إثبات نظريتها.

وذكر شريف: "عندما بدأ بجني المال، قال لنفسه: سأثبت أنّ والدتي كانت على حق في شراء الطوابع. لكنها اشترت الطوابع الخاطئة فحسب".

وأشار شريف إلى أنّ الطابع كان واحدًا من آخر الطوابع التي احتاجها غروس لتحقيق هدفه، لكنه خسر في نهاية المطاف مزاد عام 1998 أمام زميله جامع الطوابع، دون ساندمان.

وفي عام 2005، حصل غروس أخيرًا على الطابع عن طريق شراء كتلة من طابعات Inverted Jennies مقابل 3 ملايين دولار، وتبادلها مع ساندمان للحصول على الطابع الثمين، وإكمال مجموعته أخيرًا.

وبمجرد تحقيق غروس هذا الهدف، غامر بجمع طوابع نادرة أخرى قبل أن يفقد الاهتمام في النهاية.

وبدأ ببيع بعضها في عام 2007، لكنه تمسك بمجموعته المحبوبة من الطوابع الأمريكية حتى عام 2017 تقريبًا، عندما أخبر شريف أنّه مستعد لبيعها أيضًا.

وتقدر قيمة المجموعة بأكملها بما بين 15 إلى 20 مليون دولار.

وسيتم بيع أفضل 100 طابع من المجموعة بالمزاد العلني في 14 يونيو/ حزيران، فيما ستُباع الطوابع المتبقية في 15 يونيو.