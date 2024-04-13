سكبت على جسدها دمًا مزيفًا.. شاهد لحظة إبعاد عارضة أزياء عن السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عن عمر يناهز 83 عاماً، توفّي روبرتو كافالي، مصمّم الأزياء الإيطالي الذي ترك بصمته في عالم الموضة المتميزة بالنقشات الحيوانية الرائعة.

وأكدت علامته التجارية التي تحمل اسمه، الخبر في بيان نُشر على منصات التواصل الاجتماعي الجمعة، مسلّطة الضوء على "حياة كافالي التي عاشها بحب".

وجاء في البيان: "سيعيش إرث روبرتو كافالي من خلال إبداعه، وحبّه للطبيعة، ومن خلال عائلته التي يعتز بها".

روبرتو كافالي يحضر عرض أزياء علامته لخريف وشتاء 2014 خلال أسبوع الموضة في ميلانو بتاريخ 14 يناير 2014 . Credit: Daniele Venturelli/WireImage/Getty Images

ولد كافالي في مدينة فلورنسا عام 1940، وكان جدّه، جوزيبي روسي، رسّامًا مشهورًا.

اتّبع كافالي خطى جدّه عبر الالتحاق بأكاديمية فلورنسا للفنون، حيث بدأ يجرّب الرسم والخياطة والنسيج.

ومع مرور الوقت، طوّر تقنية مبتكرة لطباعة الجلود، ما أكسبه تعاونًا مع علامات أزياء مثل "هيرميس" و"بيير كاردان"، ووضعه على مسار إبداعي مبني على جمالية مبهرجة وفاخرة.

روبرتو كافالي يسير على منصة العرض بعد عرض أزياء لتصاميم علامته التجارية في بودفا، الجبل الأسود بتاريخ 10 يونيو 2013 Credit: Savo Prelevic/AFP/Getty Images

وفي مقابلة أجرتها CNN معه عام 2008، قال كافالي: "الموضة جزء من حياتنا. فعندما تستيقظ في الصباح تقول 'ماذا عليّ أن أرتدي كي أبدو جميلا، ورائعا، وجذّابا، ومميزا'"؟

وتابع: "هذا ما يجعلني أحب أنّني مصمّم أزياء لأنّني أستطيع الاستشعار من ذلك لقياس حالتك المزاجية وحياتك".

وكان كافالّي قدّم مجموعته الأولى التي تحمل اسمه في باريس عام 1970، قبل ظهوره لأول مرة على منصات العرض في فلورنسا وميلانو عام 1972. وفي العام نفسه، افتتح أول متجر له في سان تروبيه، المدينة الفرنسية الساحلية التي ستصبح رمزًا عالميًا للسحر والفخامة.

وفي عام 1980، تزوّج كافالي من عارضة الأزياء وملكة الجمال النمساوية إيفا ماريا دورينغر، التي انضمت إلى عمله كمديرة إبداعية.

وأنجب الزوجان ثلاثة أطفال، وكان لدى كافالّي طفلان من زواجه الأول، وبقيا معًا لمدة ثلاثة عقود. وقد رحّب بطفله السادس مع شريكته ساندرا نيلسون في عام 2023.

وفي منتصف تسعينيات القرن الماضي، أحدث كافالي ثورة في عالم الدنيم بعدد من الابتكارات، بينها سروال الجينز المطاطي الذي ابتكره من خلال إضافة الليكرا إلى القماش، وعملية السفع الرملي لقطع الدنيم التي منحتها تأثيرًا حيويًا.

وإلى طبعات الحيوانات، أصبح الدنيم عنصرًا أساسيًا في أسلوبه المميز، ما أدى إلى إنشاء علامة تجارية فرعية أكثر شبابية، هي Just Cavalli، في عام 1998.

وفي محاضرة له بجامعة أكسفورد عام 2013، أوضح كافالّي شغفه بأنماط الحيوانات البرية، التي استخدمها في جميع تصاميمه بدءًا من سراويل الجينز، إلى فساتين السجادة الحمراء: "أنا أحب الطبيعة، الحيوانات لديها أفضل الأزياء. خلقهم الله بملابس جميلة جدًا. النساء يعجبهن هذه التصاميم، ويشعرن بأنهن طبيعيات فيها".

وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، افتتح كافالي أول متجر- مقهى له في فلورنسا ونادي Just Cavalli في ميلانو، الذي أصبح منارة للحياة الليلية الشهيرة في المدينة.

روبرتو كافالي يحيّي الجمهور بعد عرض مجموعته للملابس الرجالية لربيع وصيف 2015 في أسبوع الموضة في ميلانو بتاريخ 24 يونيو 2014 Credit: Daniele Venturelli/WireImage/Getty Images

وكان كافالي من بين أوائل المصممين، في عام 2007، الذين أطلقوا مجموعة لأزياء الشارع الراقية بالتعاون مع العلامة التجارية للملابس H&M، بالإضافة إلى التوسع في الأدوات المنزلية والديكورات الداخلية. وبين المشاريع الأكثر تنوعًا، أطلق علامة تجارية لمشروب الفودكا في الولايات المتحدة، عام 2005.

تقاعد كافالّي من الخدمة الفعلية في علامته التجارية عام 2015، واختار المصمم بيتر دونداس ليخلفه كمدير إبداعي. ترك دونداس الوظيفة بعد ثلاثة مواسم فقط، وخلفه بول سوريدج الذي بقي حتى عام 2019. وفي العام ذاته، وبعد فترة من الصعوبات المالية التي أدت إلى الإفلاس، تم الاستحواذ على الشركة من قبل شركة استثمار خاصة مقرها دبي، التي منذ ذلك الحين استعانت بالمصمم فاوستو بوغليسي لمجموعات الأزياء الخاصة بها، وتفرعت إلى مشاريع العقارات والضيافة التي تحمل علامة كافالي التجارية.