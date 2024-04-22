ميغان ماركل تكشف عن أول منتج من علامتها التجارية "الغامضة"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، عن المنتج الأول من علامتها التجارية الجديدة الخاصة بأسلوب الحياة "American Riviera Orchard"، حيث أرسلت مرطبانات من مربى الفراولة إلى مؤثرين وأصدقاء لها.

ونشر عدد من الأشخاص معلومات عن مرطبانات المربى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مصممة الأزياء، تريسي روبينز، والشخصية الأرجنتينية البارزة، دِلفينا بلاكوير.

ونشرت روبنز صورتين للمربى عبر خاصية "القصص" (Stories) على موقع "إنستغرام"، الإثنين.

صورة نشرتها تريسي روبنز للمربّى عبر موقع "إنستغرام". Credit: From Tracy Robbins via Instagram

وعلّقت على الصورة الأولى قائلةً: "شكرا لك على السلة اللذيذة! أنا أحب هذا المربى بشدة، لذا لست متأكدة من أنني سأشاركه مع أي شخص".

وكتبت روبنز على الصورة الثانية: "أصبحت وجبة الفطور، والغداء، والعشاء أكثر حلاوة".

واستلمت بلاكوير مرطبانًا من المربى أيضًا، ونشرت صورة لها عبر خاصية "القصص" على موقع "إنستغرام"، أرفقتها بتعليق: "مربى الفراولة يجعلني سعيدة. وأنا أحب المربى الخاص بك"،

وكُشف عن العلامة الأولى لمشروع ماركل التجاري الجديد في شهر مارس/آذار، عندما عادت إلى موقع "إنستغرام"، بعد إلغاء حسابها الشخصي في عام 2018.

وأعادت ماركل تسمية صفحتها بـ"American Riviera Orchard"، إذ أكدّت الصفحة أنّ الدوقة تديرها بالفعل.

وأدى البحث في قاعدة بيانات العلامات التجارية العامة إلى الحصول على معلومات حول علامة تجارية تطابق علامة شركة ماركل الجديدة.

ووفقًا للسجلات، تقدم هذه الشركة سلعًا للبيع بالتجزئة مثل مرطبانات المربى، والزبدة، وأدوات ومفارش المائدة، وكتب الطبخ، والوصفات الرقمية.

وإلى جانب إدارة العلامة التجارية، تواصل ماركل العمل مع زوجها الأمير هاري في شركة "Archewell Productions"، ولديها الآن سلسلتين واقعيتين جديدتين قيد الإنتاج لـ"نتفليكس"، بحسب ما أكّدته شركة البث العملاقة في وقتٍ سابق من هذا الشهر.

وستقوم ماركل بتنسيق السلسلة الأولى التي "ستحتفل بمتعة الطبخ، والبستنة، والترفيه، والصداقة"، وفقًا لـ"نتفليكس".

أمّا بالنسبة للمسلسل الثاني الجديد، فأشارت "نتفليكس" إلى "تصويره وبشكلٍ أساسي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للبولو في ويلينغتون بفلوريدا، ما سيُوفر للمشاهدين وصولاً غير مسبوق إلى عالم البولو الاحترافي".