منحوتة معدنية مذهلة تستكشف جمال النساء من البشرة السوداء

منحوتة عنكبوت عملاق ومخيف بيع في مزاد فني.. لن تصدّق المبلغ الذي دُفع لشرائه!

تبدو وكأنها كائن فضائي..ما سر هذه المنحوتة الضخمة في إكسبو 2020 دبي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يمثّل كل من الاحتفاء بجمال ثقافة السود والاحتجاج على "التدهور البيئي" من أجل مستقبل نظيف خال من النفايات، رؤية النّحات النيجيري والفنان البصري الحائز على جوائز، دوتون بوبولا.

وقد صنع بوبولا مكانةً لنفسه من خلال تطويع الخردة المعدنية وتحويلها إلى منحوتات ملوّنة للحيوانات والأشخاص، لمعالجة قضايا تشمل إدارة النفايات وأهمية إعادة التدوير.

على عكس أعمال العديد من فناني الخردة المعدنية الآخرين، تتميز منحوتات بوبولا باستخدامها الحيوي للألوان. Credit: DOTUN POPOOLA STUDIOS

وقال بوبولا لـ CNN إن "فني متجذّر في استخدام المواد المهملة مثل خزانات الدراجات النارية، ووسادات الفرامل، ودعامات السيارات، والمسامير، والصواميل، وأجزاء المولدات الكهربائية، وكلها ترمز إلى العلامات الواضحة لتدهور البنية التحتية في نيجيريا".

الفنان النيجيري دوتون بوبولا يصنع منحوتات متعددة الألوان من الخردة Credit: Dotun Popoola Studios

وتتمثل أحدث منحوتة لبوبولا في قطعة يبلغ طولها 12 قدمًا ووزنها حوالي 400 كيلوغرام تصوّر رأس ورقبة امرأة إفريقية مزخرفة، مستوحاة من زوجته. أطلق عليها اسم "Irinkemi Asake"، وتُترجم إلى "المعادن عززت حياتي" بلغة اليوروبا - وعرضت مؤخرًا كجزء من مهرجان Artmiabo الدولي للفنون في مدينة لاغوس.

ويتكون التمثال من أكثر من 4 آلاف قطعة معدنية صغيرة على شكل فراشة، مقطّعة يدويًا، وهو مصنوع من المعدن المهمل، والأنابيب المجلفنة، وقطع غيار السيارات، والفولاذ المقاوم للصدأ، والحديد المطاوع، ومغطى بطبقة نهائية مضادة للصدأ.

وقال بوبولا عن القطعة التي بدأ العمل عليها في عام 2022: "يستعرض العمل جمال النساء السود في جميع أنحاء العالم".

يشير دوتون بوبولا إلى أن المنحوتة مستوحاة من زوجته أديولا، التي تظهر في الصورة Credit: Dotun Popoola Studios.

وأشار بوبولا إلى أنه "للوهلة الأولى، سترى منحنياتها، وجمالها الخام، وقوتها الفطريّة. ولكنه (التمثال) يجسّد أيضًا الألم الذي مرت به النساء السود. وتحكي كل قطعة من القصاصات والفراشات المجزأة قصة كفاح المرأة، وانتصاراتها، والصعوبات التي تحمّلتها، والحواجز التي تغلبت عليها".

وخلال أقل من 24 ساعة من الكشف عن التمثال على منصة "إنستغرام" في وقت سابق من هذا العام، حصل بوبولا على أكثر من 50 ألف متابع من جميع أنحاء العالم.

وقال: "لقد تلقيت رسالة جميلة من نعومي كامبل. حجم الدعم الذي أبدته النساء في جميع أنحاء العالم جعلني أذرف دموع الفرح في الاستوديو الخاص بي. كنت أعلم أنني قد فهمت الأمر بشكل صحيح".

الفنان النيجيري يجلس إلى جانب منحوتته التي تتخذ شكل كبش Credit: DOTUN POPOOLA STUDIOS

وفي يوم الكشف عن المنحوتة، تلقى بوبولا رسالة من تيرا دوفيرناي، وهي نائب مدير متحف التراث في مدينة مونتغومري بولاية ألاباما. وييختص المتحف بسرد قصة العبودية في أمريكا وإرثها.

وقال بوبولا: "أخبرتني تيرا عن مدى حبها لهذا التمثال وأرادت أن تعرف كيف يمكنها نقله إلى متحفها في ألاباما".

غالبًا ما تكون منحوتات بوبولا لحيوانات، مثل منحوتة الحصان في الصورة التي عرضها خلال فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي في عام 2021. Credit: DOTUN POPOOLA STUDIOS

وقد عرض بوبولا أعماله الفنية في دبي، وقطر، والهند وجميع أنحاء العالم، ولكن لم يسبق له أن عرض أي منها داخل متحف.

وأضاف: "قلت لنفسي إن الأمر لا يتعلق بكسب المال، بل يتعلق بحقيقة أن التمثال سيذهب إلى أفضل مكان ممكن".

وسيتم نقل التمثال إلى المتحف بالتزامن مع حفل يوم الحرية، أو كما يُعرف باسم Juneteenth، وسيكشف النقاب عنه في متنزه Freedom Monument Sculpture Park الذي تبلغ مساحته 17 فدانًا كاحتفال بشجاعة السود وصمودهم.

من جانبه، قال بريان ستيفنسون، وهو المؤسس والمدير التنفيذي لمبادرة العدالة المتساوية، التي أنشأت متحف The Legacy، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: “يسعدنا أن يكون لدينا تمثال دوتون بوبولا الاستثنائي، Irinkemi Asake، في متنزه Freedom Monument Sculpture Park.

وتابع: "المنتزه يستكشف الألم، والصدمة، والمعاناة التي تعرّض لها الملايين من السود الذين استعبدوا في الأمريكتين، ولكنه يسلّط الضوء أيضًا على المرونة، والثبات، والقدرة على حب هذا المجتمع المتطور".

وأضاف أن منحوتة بوبولا تقع بمكان جيد في المنتزه نظرا لكونها تمثل ببراعة القوة، والجمال، وسعة الحيلة، مشيرا إلى أنّها "السمات التي نريد الاحتفاء بها بين أولئك الذين نجوا من الاستعباد".