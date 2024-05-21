ساعة يد نادرة قد تحقق مبلغًا قياسيًا قدره 4 ملايين دولار في مزاد

قميص أيقوني قد يحقّق أكثر من 12 ألف دولار في مزاد علني.. لماذا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المقرّر أن تقوم دار مزادات "كريستيز" في مدينة نيويورك الأمريكية بعرض أغلى ساعة لها على الإطلاق للبيع، وهي نسخة محدودة من علامة "ريتشارد ميل"، بالإضافة إلى ساعات نادرة أخرى، مثل قطع امتلكها رئيس أمريكي سابق، وأخرى كانت لرائد فضاء من مهمة "أبولو 7".

من المتوقع أن تُباع ساعة اليد الشفافة وذات التصميم المعقد من علامة "ريتشارد ميل" في مقابل سعر باهظ قد يصل إلى 4 ملايين دولار في مزادٍ، سيُقام بمركز "كريستيز روكفلر" بتاريخ 10 يونيو/حزيران.

وهذه الساعة واحدة من بين 10 ساعات صُنِعت فقط بهذا الطراز.

تتميز ساعة اليد هذه من علامة "ريتشارد ميل" بتصميم معقد. تصوير: Christie’s Images Ltd 2024

وستُعرَض الساعة في مزادٍ كجزءٍ من مبيعات "الساعات المهمة" (Important Watches) التي تقدم ساعات يد عالية الجودة "تُلخص التراث الغني لتاريخ صناعة الساعات"، بحسب ما كتبته دار "كريستيز" في بيانٍ صحفي.

وقالت رئيسة قسم المبيعات في "كريستيز" بنيويورك، ريبيكا روس، في بيان: "نحن متحمسون بشكلٍ خاص لتقديم ساعة Richard Mille RM56-02 AO Tourbillon Sapphire ذات الإصدار المحدود، وهي تُعتَبَر إنجازًا رائعًا عندما يأتي الأمر للمواد الرائدة والهندسة الدقيقة".

وستشكّل قطعة أخرى محدودة الإصدار من علامة "ريتشارد ميل"، ذات جمجمة مرصعة بالألماس، الساعة الأولى من نوعها التي تُطرح في المزاد، ومن المتوقع أن تحقق ما يصل إلى مليون دولار، وفقًا لدار المزادات.

وتشمل المعروضات أيضًا ساعة يد من طراز "رولكس دايتونا" النادر، والمصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، مع قرص وسوار "بول نيومان".

وقيل إنّ رائد الفضاء الراحل من وكالة "ناسا"، والتر كننغهام، ارتداها في الفضاء، بحسب ما ذكرته "كريستيز".

ومن المتوقع أن تُباع الساعة مقابل مبلغ يصل إلى 450 ألف دولار.

قيل إنّ رائد الفضاء الراحل، والتر كننغهام، ارتدى هذه الساعة في الفضاء. تصوير: Christie’s Images Ltd 2024

واختير كننغهام، الذي تُوفي العام الماضي، لقيادة "أبولو 7"، وهي أول مهمة مأهولة لبرنامج "ناسا".

وبفضل هذه المهمة، التي انطلقت في عام 1968، هبط البشر على سطح القمر لأول مرة.

من المتوقع أن تُباع ساعة "باتيك فيليب" الأوتوماتيكية المصنوعة من الذهب من عيار 18 قيراطًا، والتي خصصتها شركة "تيفاني آند كو"، للرئيس الأمريكي الـ36، ليندون جونسون، عندما كان عضوًا في مجلس الشيوخ، بمبلغ يصل إلى 45 ألف دولار.

وقد أهداها جونسون إلى السيناتور روبرت كير، الذي أعطاها بعد ذلك إلى جدّ مالكها الحالي، وهو طيار حلّق به بمهارة عبر عاصفة قوية، وفقًا لـ"كريستيز".

ارتدى الرئيس الأمريكي الأسبق، ليندون جونسون، ساعة اليد هذه من علامة "باتيك فيليب". تصوير: Christie’s Images Ltd 2024

وأكّدت روس أن "الساعات المعروضة في هذا المزاد تتجاوز حدود الجَمال، إذ ترمز إلى لحظات مهمة في التاريخ، بدءًا من الاستكشافات الرائدة، إلى التقدم التقني الذي يُعيد تعريف الاحتمالات".

وأضافت روس: "ليس لدى هواة الجمع فرصة لاقتناء الساعات فحسب، بل لامتلاك قطع من ابتكارات صناعة الساعات التي تظل مصدرًا للإلهام اليوم".

وستُعرض الساعات المختارة في هونغ كونغ خلال الفترة بين 24 و26 مايو/أيار قبل عودتها إلى نيويورك، حيث ستُعرض جميع عناصر المزاد في الفترة بين 6 و10 يونيو/حزيران.