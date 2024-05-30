الصين..داخل الحديقة الساحرة التي أصبحت المقر السري للسلطة

داخل المدينة المحرمة.. هكذا كان يحتفل الإمبراطور في الصين برأس السنة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تطل تلة "بروسبكت هيل"، المعروفة بـ"جينغشان" فوق المركز الإمبراطوري للعاصمة الصينية، بكين. ومن معبدٍ في قمته المتواضعة، تتجلّى إطلالة بانورامية للمدينة.

في الجنوب، تمتد الأسطح الذهبية الباهتة للمدينة المحرمة، بينما تقف ناطحات السحاب في المنطقة التجارية بالمدينة شرقًا.

وفي الشمال، يقع برجا الجرس والطبل، وكانا ذات يوم بمثابة ساعة جماعية للمدينة.

على طول المحيط الغربي، تمتد مياه البحيرات الاصطناعية الهادئة التي تُحيط بها الأشجار، والتي حُفِرت يدويًا من أجل متعة الأباطرة السابقين.

صورة خلال اجتماع شارك فيه الزعيم الصيني شي جين بينغ في مجمع "تشونغنانهاي" بعام 2014. Credit: Simon Song/South China Morning Post/Getty Images

ولا يرغب القادة الصينيون اليوم أن يرى الأشخاص هذا المنظر الجوي والمباني المحيطة بمجمع "تشونغنانهاي"، وذلك لأن الموقع الذي تبلغ مساحته 1500 فدان (أكثر من 6 ملايين متر مربع) من الأجنحة، والمعابد الإمبراطورية المُعاد استخدامها، إلى جانب المكاتب الرمادية الحديثة، شكل المركز القيادي للحزب الشيوعي الصيني الحاكم منذ عام 1950.

وباعتباره مقرًا للسلطة، غالبًا ما يُنظر إلى مجمع "تشونغنانهاي" على أنّه النظير الصيني للبيت الأبيض، أو الكرملين.

والمجمع، وهو مرادف لنخبة الحزب الشيوعي الصيني، ومن بين أكثر الأماكن سرية في البلاد، محاط بجدار أحمر يعود لقرون من الزمن، ويتضمن عدد لا يُحصى من كاميرات المراقبة، وتحرسه قوات أمنية يرتدي أفرادها ملابس مدنية أو زي رسمي.

ملاذ هادئ

مجمع "تشونغنانهاي" المغطى بالثلج في عام 2011. Credit: Feng Li/Getty Images

بالنسبة لأسلاف الزعيم الصيني، شي جين بينغ، من الأباطرة، أدّى الموقع وظيفة مختلفة إلى حدٍ ما.

وبينما كان أباطرة سلالتي "مينغ" و"تشينغ" يحكمون مملكتهم الشاسعة من داخل المدينة المحرمة، إلا أنّهم بنوا معابد، وقاعات، ومساحات معيشة في "تشونغنانهاي" كانت أكثر بساطة من تلك الموجودة في القصر.

وغالبًا ما كان هدف هذه المساحات الاستفادة من المناظر التي توفرها المياه الهادئة في المنطقة، والحدائق المخططة بعناية.

وكان العديد من هؤلاء الأباطرة يفضلون قضاء أيامهم بين أشجار الصفصاف المتدلية في البساتين.

تغييرات معمارية

صورة التُقِطت للبوابة الجنوبية للمجمع بين عامي 1912 و1914. Credit: William Cooper/Courtesy Special Collections, University of Bristol Library

خضع مجمع "تشونغنانهاي" إلى العديد من التعديلات المعمارية الكبيرة منذ نهاية الحكم الإمبراطوري في عام 1912.

وبعد تنازل الإمبراطور الأخير عن العرش، منحه الرئيس الصيني الجديد، يوان شيكاي، حق العيش في القسم الشمالي من المدينة المحرمة، ومن ثم استولى على "تشونغنانهاي" ليكون المقر الرئيسي لإدارته الجديدة.

وشملت أبرز التغييرات إعادة استخدام جناح يتكونّ من طابقين في أقصى جنوب الحدائق.

وبنى الإمبراطور تشيان لونغ الجناح، المعروف باسم "برج القمر الثمين" (Precious Moon Tower)، قبل عقود من الزمن من أجل عشيقته التي شعرت بالحنين إلى الوطن، وهي امرأة مسلمة من شينجيانغ أُخِذت إلى بكين كجزء من غنائم الحرب.

وأعاد يوان تصميم هذا الجناح ليصبح المدخل الرئيسي لمجمعه الرئاسي، وأنشأ برج مراقبة طويل في الجهة الشرقية له.

مقر السلطة

صورة تُظهر ماو تسي تونغ مع أشخاص آخرين في المجمع. Credit: Alamy Stock Photo

في البداية، بعد انتصار الشيوعية في الحرب الأهلية الصينية بعام 1949، أقام ماو تسي تونغ في "Shuangqing Villa" بـ"Fragrant Hills"، وهي حديقة إمبراطورية سابقة أخرى تقع غرب بكين.

وكان ماو قلقًا من ترسيخ نفسه في قلب بكين الامبراطوري، وقيل إنّه رفض دخول المدينة المحرمة خوفًا من ربطه بهياكل السلطة في الصين الإقطاعية القديمة، والتي حارب من أجل الإطاحة بها.

ورُغم ذلك، انتقل ماو إلى مجمع "تشونغنانهاي" في النهاية.

وفي أواخر عام 1949، أقام ماو في حديقة "Garden of Abundant Beneficence"، وهو مجمع كبير استقبل فيه كبار الشخصيات، وعاش فيه حتى عام 1966.

وبعد إعادة تأسيس "تشونغنانهاي" كمركزٍ للسلطة السياسية في الصين الجديدة، شرع ماو في إعادة بناء المجمع وفقًا لذوقه الخاص.

وقال مؤلف كتاب "البحث عن بكين المتلاشية: دليل لعاصمة الصين عبر العصور"، إم إيه ألدريتش لـCNN إنه "منذ عام 1949، توغلت مجموعة متنوعة من أنماط الهندسة المعمارية الجديدة إلى تشونغنانهاي، مع إضافة ملعب تنس، وصالة للألعاب الرياضية، ومسابح، ومباني غربية تعلوها أسطح صينية، ما أضاف لمسة متعارضة لم تكن لتحظى بالتقدير من قِبَل أصحابها الأصليين من ذوي التفكير التقليدي".

لقطة من عام 1983 تُظهر مجموعة من الزوار في "تشونغنانهاي". Credit: Newscom

وفي عام 1966، انتقل ماو من حديقة "Garden of Abundant Beneficence" إلى منزلٍ بني خصيصًا بجوار المسبح الداخلي الذي كان يحبه.

وكثيرًأ ما كان يستقبل المسؤولين للتحدث معه وهو يطفو فوق الماء، مع استقباله الزعيم الروسي نيكيتا خروتشوف في حمام السباحة الخاص به خلال زيارة بعام 1958.

ولم يكن المجمع محظورًا على العامة دائمًا بعد انهيار الأسرة الإمبراطورية في الصين.

وفي أواخر عشرينيات القرن العشرين، تحول المجمع إلى حديقة، حيث سُمح للسياح بركوب القوارب، والسباحة في البحيرات. وفي الثمانينيات، تمكن الجمهور من الوصول إلى بعض المواقع التاريخية، والمناظر الطبيعية الخلابة، بما في ذلك مقر إقامة ماو السابق، في جولاتٍ منظمة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

مخاوف أمنية حديثة

يُعتَبَر المجمع من بين الأماكن الأكثر سريةً في الصين. Credit: Bloomberg/Getty Images

واليوم، يخضع مجمع "تشونغنانهاي" لحراسة مشددة أكثر من أي وقت مضى، ولكن تسبب التطور العنيد للمدينة بتحديات عندما ارتبط الأمر بالحفاظ على سرّيته.

وعند بناء مرفق لـ"فندق بكين" المجاور في عام 1973، شعرت السلطات بالذعر عندما أدركت مدى سهولة رؤية المجمع، أو حتى استهداف شخص عبر بندقية قنص، من الطوابق العليا.

وشُيِّد مبنى على عجلة عند الحافة الغربية للمدينة المحرمة لإعاقة المنظر.

وحصل أمر مشابه في عام 2018 عند الانتهاء من بناء أطول مبنى جديد في بكين، وهو برج "Citic"، الذي بلغ ارتفاعه 528 مترًا.

وأفادت التقارير أنّ جهاز الأمن القومي في البلاد استولى على الطوابق العليا وسط مخاوف من تجسس الزوار أو السكان على المجمع.

ولم تستجب سلطات بكين آنذاك لطلب CNN للتعليق على الوضع الأمني.